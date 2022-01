Az idei szezonra, némileg váratlanul egy harmadik csapat is bejelentkezett a bajnoki címért folytatott versenyfutásba. S miután a Ferencváros a Dunaújváros után a hétvégén az UVSE-t is legyőzte, így az is tét volt, bizony, aki veszít szerdán, az már négypontos hátrányban lesz a zöld-fehérekhez képest. Utóbbiak utolsó előtti, Tatabánya elleni szerda esti sikere nem lehetett kérdés.

A két csapat nem olyan régen már parázs csatát vívott egymással a Magyar Kupa elődöntőjében, akkor egy, a fővárosiak által erősen vitatott végjáték után a DFVE nyert egy góllal.

Garda Krisztina csapatkapitány bízott benne, ezúttal is nagyon jó meccset játszhatnak, amire nagyon sokat készültek. Azon túl, hogy kiváló népszerűsítése a sportágnak, számukra fontos lenne az újabb siker a szezonban a nagy rivális ellen.

UVSE – DFVE 16–13 (5–4, 5–3, 2–3, 4–3)

UVSE: Magyari – Ábel-Antal 1, Faragó 3, Szücs, Szegedi 1, Rybanska 2, Peresztegi 1. Csere: Golopencza (kapus), Keszthelyi-Nagy 3, Aubéli 1, Forgács, Hajdú 2, Mácsai 2, Kóka. Vezetőedző: Benczur Márton.

DFVE: Maczkó – Horváth, Gurisatti 3, Szilágyi 4, Garda 2, Mahieu 1, Szabó. Csere: Buis (kapus), Mucsy 2, Pál, Sajben, Szellák 1, Somogyvári, Sümegi. Edző: Fülöp Tibor.

Gól emberelőnyből: 10/22, illetve 4/14.

Gól ötméteresből: 0/0, ill. 4/4.

Az UVSE csapatából hiányzott a tanulmányai miatt Egyesült Államokba távozó Baksa Vanda, a vendégek pedig vezetőedzőjüket, Mihók Attilát családi okok miatt voltak kénytelenek nélkülözni, akit Fülöp Tibor helyettesített.

Az első negyed igazi gólzáport hozott, a dunaújvárosiak eleinte előnyeiket használták ki eredményesen, az ­UVSE távoli lövésekkel talált a kapuba. Miután Garda lökete kimaradt, Keszthelyi megint kintről ejtett újabb gólt, majd az első újpesti előnyt Faragó értékesítette, 4–2. A negyed hajrájára aztán sikerült egyre zárkózni, Mucsy kettős emberelőnyből volt eredményes.

A folytatásban a csata heve fokozódott, de a vendégek Gurisatti és Szilágyi révén visszavették a vezetést, 5–6. Nem sokáig örülhettek neki, ugyanis a hibákat kihasználva Rybanska duplája, majd Aubéli megúszás után szerzett gólja megint az UVSE előnyét jelentette, 8–6. Sőt, a nagyszünetre háromra hízott a felek közötti különbség, miközben Szabót három kiállítással elveszítette a DFVE.

A harmadik negyed elején megint élt az emberelőnnyel az UVSE, aztán Szilágyi szerzett fontos gólt. Ám utána szimpla, majd kettős emberfórt is kivédekezett az UVSE, végül a Mahieu által kiharcolt büntetőt Garda bevágta. Aztán a fővárosiak kerültek dupla előnybe, mivel Garda is végleg kiállt, de Maczkó bravúrral védett. Aztán kaotikus pillanatok jöttek, Benczur Márton rosszkor kért időt, amiért csapata ellen ötméterest ítéltek, Aubélit pedig cserével végleg kiállították. Szilágyi nem hibázott, kettőre hozta fel a dunaújvárosiakat, 12–10.

Teljesen nyílttá vált az utolsó nyolc perc, ami kimaradt ­DFVE-előnnyel kezdődött, Ábel bezzeg nem rontott. Szellák aztán kilőtte a hosszú alsót, majd Maczkó bravúrja után megint a mínusz egyért mehettek az újvárosiak, ami nem jött össze. A túloldalon a támadóidő lejárta után esett gól – a duda már megszólalt – így a szabálytalanul szerzett találattal megint hárommal ellépett a címvédő, 14–11.

Egyre paprikásabb lett a hangulat, mindkét oldalon „potyogtak ki” a játékosok. Miután Gurisatti belőtt egy büntetőt (14–12), Rybanska provokálását visszafröcsköléssel köszönte meg, amiért ő is véglegeset kapott, és Szilágyi is kipontozódott. Szelláktól szintén elköszöntünk, aztán Somogyvári ütött vissza Rybanskának, így ő is pirosat kapott. Így az utolsó percekben már nem volt esélye a dunaújvárosiaknak, hogy bravúrral megfordítsák az állást.