A férfi futsal NB II. nyugati csoportban a 16. fordulójával folytatódik a bajnokság. Az év első hazai bajnoki mérkőzésén a Dunaújváros a BAK csapatát fogadja hétfőn 19 órától a Dunaújvárosi Egyetem sportcsarnokában. Az esemény ingyenesen, oltási igazolással és maszkban látogatható.

A mai mérkőzésen a viszonylag gondtalan pontszerzés lehetősége csupán az érem egyik oldala a hazaiak szempontjából. A másik sokkal fontosabb: a minél rövidebb fölzárkózásuk a másodosztály elgondolkodtatóan sűrű középmezőnyéhez, mert az előrelátó, és a bent maradást megcélzó sporttársak már megkezdték a harcot a felsőházba kerülésért.

A BAK csapata a bajnoki tabellát záró legénység. Becsülettel beleállnak a már szemmel láthatóan egyre reménytelenebb újabb küzdelmeikbe. Azzal jó szolgálatot tesznek a csoportjuknak, hogy nem adják föl, kiállnak a soron következő ellenfeleikkel szemben, és ezzel folyamatossá teszik a bajnokságot. Az előző tizenöt mérkőzésen mindösszesen egy pontot szereztek. A sikernapjukat a bajnokság nyitányán, a REAC elleni 2–2-vel ünnepelhették. A valóság azonban kegyetlen volt a számukra, hiszen a legszorosabb meccseiken is legalább háromgólos különbséggel kaptak ki. Valószínűleg nem eléggé készültek fel a másodosztályra.

Ami pedig a hazaiakat illeti, ők körülbelül egy hónapja tartották az elmúlt évet záró ünnepségüket. Az ott megszólított játékosok elismerték, a korábbi hullámzó teljesítményükért őket terheli a felelősség. Magukat az eddigieknél jobb teljesítményre érdemesnek találták. Mindegyik megállapítással egyetérthetünk. Reméljük, ma estétől ezek szellemében teszik a dolgukat tovább.

Jobb formában -Nagy lehetőségek előtt áll Kovács Krisztián, a Dunaújváros Futsal játékosa: – Az elmúlt szezonban elég hullámzó volt a teljesítményem, aminek én is keresem az okát. Nyilvánvalóan minden alkalommal győzni szeretnék. Ehhez a védekezésemre is szükség van, és ha elkapom a fonalat, abban is megfelelően tudok teljesíteni. Az egyik mérkőzésen három gólig jutottam, és azóta megerősödött az önbizalmam, jobb formába lendültem, és további találataim születtek.