Dunaújváros A mérkőzést követően így értékeltek a főszereplők:

– Gratulálok a Dunaújvárosnak a továbbjutáshoz. Védekezésben nagyon hiányoztak a megállító ütközéseink, hiszen ellenfelünk hosszan támadott, és rendre az utolsó pillanatokban szerezte góljait. Döntő volt, hogy meghatározó játékosaik a kritikus szituációban betaláltak átlövésből. Támadásban és a lerohanásoknál is sok hibát vétettünk – fogalmazott Vida Gergő, az MTK szakvezetője.

Borgyos Panna fontos gólokat szerzett, eredményes játékára Kisvárdán is nagy szükség lesz Fotó: Laczkó Izabella

Két góllal vette ki a részét a kupasikerből Matucza Gabriella, a Kohász beállósa:

– Dolgos, munkás mérkőzés volt ez számunkra. Fizikálisan valóban nem vagyunk még a topon, ám fejben szinte végig koncentráltunk, és végül összejött a győzelem és ezzel a továbbjutás.

Vágó Attila az újvárosiak vezetőedzője érthetően elégedett volt: – A meccs első tíz-tizenöt perce nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. Ekkor az MTK háromgólos előnyt szerzett. Ezután sikerült rendezni a sorokat. Fontos volt, hogy stabilizálni tudtuk a védekezésünket: a keresztmozgásokat jól reagáltuk le, valamint időben és kellő mélységben ütköztünk az ellenfél veszélyes lövőjátékosaival. Ezzel párhuzamosan feljavult a kapusteljesítményünk is. Nehéz mérkőzés volt, mert csapatként nem tudtunk közösen dolgozni az elmúlt időszakban. Az edzettségi állapotunk így nem százszázalékos, ezért a cserékkel is úgy kellett variálnunk, hogy fizikailag is bírjuk a végjátékot.

A szakvezetőt a vasárnapi, kisvárdai bajnoki találkozóról is kérdeztük: – Úgy látom, hogy az MTK, a Kisvárda (e két gárda legutóbb döntetlent játszott egymással a bajnokságban – a szerk.) és a DKKA közel azonos játékerőt képvisel. Próbálunk a lehető legjobban felkészülni a Kisvárda ellen, és nagyon bízom abban, hogy a szerdai sikerünk további lendület ad majd a csapatunknak. A célunk egyértelmű: két bajnoki pont megszerzése.