A fő támogató Siba Nándor, a Ko-Plan Kft. ügyvezető igazgatója, egyben a Sparing SE alapító tagjaként is sok terhet vett a vállára a gála sikeres lebonyolításának érdekében.

– Nekem nincs semmiféle küzdősportos előéletem, de a klub alapításakor Kovács Richárd keresett meg azzal a kéréssel, hogy támogassuk az egyesületet. Azóta is mellettük állunk – mondta.

Nehéz, a vírus akadályozta körülmények között hozták létre ezt a versenyt. Bízott a sikerben? – kérdeztük tőle.

– Igen, de ami az igazán fontos, végignéztem a mérkőzéseket, és nagyon elégedett vagyok a látottakkal. Észrevehető, hogy a versenyzők is komolyan vették a dolgukat, nem azt nézték, ez egy kis rendezvény egy faluban, hanem szívvel és lélekkel küzdeni akartak, becsülettel végigharcolták a meccseket. Ami nagyon fontos, hogy a közönség is szemmel láthatóan élvezte a látottakat. Nem vertük nagydobra a kupát, hogy a Covid-helyzet miatt ne legyünk túl sokan, ezért mindenféle szempontból bejött a számításunk. A külsőségekkel a versenyzők, a nézők és én is elégedett voltam. Figyeltünk a fény- és hangtechnikára, az effektekre, a mérkőzések fölvezetésére és az eredményhirdetésekre is, mert mindennel együtt lett ez egész, és azt akartuk, hogy ezzel se okozzunk csalódást senkinek. Ez minden szempontból egy igazi verseny volt – mondta.

Kemény csatákat láthattunk az egész estés gála során

Kovács Richárd, a házigazda Sparing SE elnöke, a gála egyik főrendezője igazi nagy ígérete volt a hazai ökölvívásnak, de egy sérülés kettétörte versenyzői pályafutását. Klubvezetőként és edzőként hasonló akarással teszi a dolgát.

– Most közel a negyvenhez, már nem élem meg annyira a ring versenyhangulatát, mint korábban. Hiányzik, hobbi szinten még felhúzom a kesztyűt, és csinálom, de már nincs bennem az a küzdelem utáni vágy, mint tizenöt évvel ezelőtt. Visszatekintve az eseményre, azt mondhatom, hogy minden szorítóba lépő versenyzővel meg vagyok elégedve. Mindenki kiadta magából a maximumot. Bunyózni jöttek és mindenkiben ott volt az elszántság a győzelem kivívásához. A körítésről is szólnék, hiszen az itt felépített ring, a hang- és fényrendszer egy igazi nagy verseny hangulatát hozta el nekünk. Azért kicsit szomorú is vagyok, hiszen a Covid miatt sok versenyző, bár szeretett volna eljönni, de nem tehette meg. Ez nem kevés problémát okozott nekünk a szervezésben – fogalmazott.

A klub tehát csillagos ötösre teljesített. Egyből felmerül, lesz erő a folytatáshoz?

– Mindenképpen. A terveinkben szerepel, ahogy a magam részéről az edzősködést is folytatnám. A mai helyzetben azonban még nem tudok konkrét időpontot mondani a következő hasonló rendezvényünkre – emelte ki.

Bunyózni jöttek, és mindenkiben ott volt az elszántság

Rozman István, a Team Rozman és a Sukothai Team Thai Box Egyesület vezetőjeként az esemény egyik főszervezőjeként és zsűritagként is tette a dolgát.

– Elégedetten tekinthetünk vissza erre a gálára. Különösen azért, mivel rendkívül sok nehézséggel kellett megbirkóznunk a versenyt megelőző két hétben. Én egy kicsit még jobbat szerettem volna, de ebben a járványhelyzetben a versenyzőkkel együtt, ezzel is elégedettnek kell lennünk. Úgy érzem, hogy megérte a kockázatot, hiszen mindannyiunknak hiányzott már egy ilyen esemény. Ez nemcsak arról szólt, hogy a közönségnek csináltunk rangos gálát, hanem ezzel is támogatnunk kellett a résztvevőket, hogy a sok elmaradt verseny miatt, minél kevésbé essenek ki a formából. Szerintem ez egy jó hírverés is volt – nyilatkozta.

Rozman csapatvezetőként és edzőként is dolgozott a gálán, miután több versenyzője is ringbe lépett. Az egyiket két kategóriában is indította, ami nem mondható kegyetlenségnek, és őt sem veszélyeztette vele. A vírushelyzet miatt az egyik nevező sajnos nem érkezett meg, és lehetősége nyílott a plusz egy mérkőzésre. Tudta, hogy képes rá, és ezért fölajánlotta a lehetőséget, ő pedig élt vele. A másfél órás pihenő elégnek bizonyult, és a győzelmével igazolta is az elképzeléseket.