A mérkőzés után Facskó József az újvárosiak edzője így nyilatkozott: – Mindenek előtt elmondom, hogy örülök a továbbjutásunknak. Nyilván a folytatást is komolyan vesszük, de addig is nehéz feladatok várnak ránk. Mivel az ellenfelünk utánpótláskorú játékosai mellett csak egy felnőtt érkezett, ebből egy jó hangulatú edzőmérkőzés kerekedett. Sok helyzetet dolgoztunk ki és abból nem kevés gólt lőttünk igaz, mi is többet kaptunk, mint szerettünk volna. Két nappal egy győztes bajnokink után nem volt könnyű újból játékra éhes formára felpörögnünk, de azért szépen teljesítettek a fiúk. Ebből a napból nem kell semmiféle örömünnepet kerekíteni, hanem tovább kell mennünk a megkezdett utunkon.