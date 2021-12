Mintaszerűen kezdett a Worm Angels: a második percben Domokos volt eredményes, majd Tarcsi az ötödikben meg is duplázta az előnyt. A házigazdák természetesen nem adták fel a játékrész hajrájában Kőrösi Péter hozta közelebb övéit (1-2). A második húsz perc is vendégek szándékai szerint alakult. Alig telt el negyven másodperc Borbás Gergely emberhátrányban villant (1-3). Zárkóztak a hazaiak, második találatukat Tornyai szerezte (2-3). Sokáig nem örülhetett a MAC, hiszen fél percre rá Lencsés visszaállította a kétgólos különbséget. A záró harmadban három gól született, mindegyik emberelőnyös találat volt. A dunaújvárosiakét Komáromi lőtte a már ismert forgatókönyv szerint, a játékrész elején. A végén még visszajöttek a meccsbe a hazaiak, ám a bajnoki pontokat megérdemelten zsebelte be a Worm. Borbásék legközelebb december 3-án korcsolyáznak jégre a KMH vendégeként a Tüskesátorban.