A Kortárs Művészeti Intézet (ICA-D) termeiben három szekcióba szerveződő válogatás noha elsősorban Chilf Mária utóbbi években készült akvarelljeire helyezi a fókuszt (melyek többsége esetében az akvarell és a fotókivágás technikáinak érett szintézisével találkozunk), ám a kétezres évek meghatározó műciklusait is felvonultatja, s a művész korai munkáiból – akvarellek, fotogramok, installációk – is válogatva nyújt a térség közönsége számára hiánypótlónak tekinthető, mediálisan is sokrétű áttekintést. A nagyszabású bemutató keretén belül először szerepel kiállításon a művész új, kifejezetten a dunaújvárosi közönségnek dedikált munkája is.