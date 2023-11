E tárlatlesen éppen az volt a megható, hogy az alkotó elmesélte, hogy miként építette bele saját családtörténetét egy-egy munkába, ám egyben távolságot is tartott, hogy ez az élmény univerzális legyen. Chilf Mária – mint kiderült – az archív képek szerelmese is lett. Kis történeti mozaikokból rak össze egy egész világot. E teremtett terek pedig éppen hovatartozást, a beágyazottság kérdését firtatják. E sorok írójának nagy felismerést jelentett, hogy a Vonulás című munka, amely egy őszinte, ám fricskákkal telepakolt történelmi tablóként is értelmezhető debreceni múltból kapaszkodunk át az újvárosi jelenbe.

Chilf kiállításán számos nagyobb munka és videoinstalláció is helyet kap, ezek érzékenységgel és öniróniával szegeznek kérdéseket a látogatóknak. Az alkotó a tárlatvezetés során többször is megemlítette a napról napra újrateremtetett – a minták által részben kötött – indás keresését, vizsgálatát.

„Életünk alapfoglalatossága az a küzdelem, amit identitásunkért folytatunk: valami állandóan változásban lévőt próbálunk meghatározni. Az alkotás számomra erről a keresésről szól. Az alkotási folyamat ugyanakkor párbeszéd a világ, a művészet, valamint az én között is. Ez egy olyan dimenzió, amelyben mindhárom, még ha csak átmenetileg is, valami mássá alakulhat. Ebben látom a művészet feladatát: a transzformációban, az emberi tudatosság alakításában, tágításában. Nem a személyes élmény feldolgozása a célom, hanem az adott helyzet érdekel – amelynek mentén a személyes tapasztalataimmal, élményeimmel dolgozom (beépítem, összegyúrom, átformázom őket).” (Chilf Mária)

A Minták kötnek.