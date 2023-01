A koncert előtt Pintér Tamás polgármester köszöntőjében méltatta a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány és a Sándor Frigyes Zeneiskola szerteágazó művészeti tevékenységét, a város kulturális életében betöltött kiemel-kedő szerepét. Az alapítvány nevében, annak kuratóriumi elnöke Moravecz Attila részletesen szólt az elmúlt időszak eredményeiről, fontosabb eseményeiről, fellépéseiről.

A korábbi újévi gálakoncertek kialakult, hagyományos rendjét követve először a zeneiskola különböző zenekarai, egyedi formációi léptek színpadra. A tehetséges növendékek a művésztanáraik vezetésével ezúttal is sokszínű, gazdag műsorral lepték meg a nagyérdeműt. A szünet és a technikai átszerelést követően pedig már a 2004-ben alakult Kelemen Angelika Jazz Quarteté (Kelemen Angelika - ének, Jeszenszky György – dob, Dorogi Ákos – zongora, Gayer Ferenc bőgő, meglepetés vendégzenészként pedig a doboknál Szekeres István csatlakozott egy szám erejéig a csapathoz) volt a főszerep. A közelmúltban friss lemezzel (Playing my song) jelentkező formáció az új szerzemények mellett számos bravúros feldolgozással is színesítette hangulatos koncertjét, amelyet a fellépés végén hosszú vastapssal jutalmazott a Kultik közönsége.