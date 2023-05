– Egy utazás mindig egy új tapasztalás. Megelőzi a várakozás izgalma, a készülődés semmivel sem összetéveszthető hangulata. Így volt ez a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola kollégái és növendékei életében is. Izgalmas ötletelés, szervezés, zenekari és szólópróbák előzték meg a várva várt utazást Lengyelországba, Zakopane városába. Néhány szó az előzményekről: azon felbuzdulva, hogy Dunaújvárosban egy hatékony, aktív lengyel kisebbségi önkormányzat működik, jött az ötlet, hogy az amúgy is meglévő jó kapcsolatot bővítsük tovább. A vezetőjüket megkerestük, s javasoltuk neki, hogy egy nem túl messze lévő lengyel várost célozzunk meg. Így esett a választás Zakopanéra, név szerint a Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. M. Karłowicza zakopanei zeneiskolára. Az ottani igazgatónő, Zofia Ziach nagyon pozitívan fogadta a közvetített megkeresést. A kapcsolat létrejöttét és folytonosságát nagyban segíti Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata, s annak elnöke, Ewa Modrzejewska, valamint iskolánk szabadidő-szervezője Koós-Balázs Eszter.

– Tavaly májusban nálunk vendégeskedett a zakopanei zeneiskolából 26 növendék, öt pedagógus és hat kísérő szülő. Ez az év pedig nekünk hozta el az utazás lehetőségét. Május 18–21. között iskolánkból 30 növendék és hat felkészítő tanár (Tótin Katalin, Tótin István, Balogh Zoltán András, Juhos Melinda, Pomposné Zelena Erzsébet és Tágincevá Irén) utazott Zakopanéba. Több kolléga és szülő is elkísérte a csapatot. A megérkezésünk napján a mi fiataljainkat lengyel családok vették magunkhoz, s gondoskodtak elszállásolásukról és ellátásukról. Este egy közös vacsora élményét kaptuk a lengyel zeneiskola tanáraitól, ahol már megindult a barátkozás, kapcsolatépítés, a várossal való ismerkedés.

Május 19-én a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola és a Zakopanei Állami Művészeti Iskolák diákjainak közös koncertjére került sor. A csaknem háromórás műsor fellépői sorra vastapsot érdemeltek a közönségtől. Voltak közös produkciók is. Diákjaink és tanáraink sok-sok gratulációt zsebelhettek be a lengyel zenetanároktól. A lengyel fiatalok is nagyon színvonalas produkciókkal készültek. A szombati napunk kirándulással telt, ellátogattunk Krakkóba, ahol a Wawel, az Óváros, a Szt. Mária-templom, a Collegium Maius voltak a fő látnivalók. A lengyel történelem s a közös történelmi múlt mélyebb megismerése nagyon fontos élményük lett az utazáson részt vevőknek. A program záró napjának reggelén az elköszönés kicsit fájóra sikeredett, hiszen mindenki szívesen maradt volna még Lengyelországban. De semmi baj, terveink szerint a program folytatódik, hogy aztán jövőre ismét mi láthassuk vendégül a lengyel fiatalokat és tanáraikat! – Fontos megemlíteni, hogy a program létrejöttét egy pályázaton nyert forrás segítette, amelyet a 2023-as lengyel–magyar nem kormányzati együttműködési program keretében, a Magyarországi Lengyel Köztársaság Nagykövetségtől nyert el az iskolánk alapítványa, a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány. A zakopanei látogatást, a testvériskolai találkozást összességében nagy sikernek, eredményes programnak, egymás megismerését elősegítő és nem utolsósorban iskolánk életében motiváló innovációnak tartjuk.