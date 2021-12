Léb Zsuzsáról érdemes tudni, hogy immár több mint 20 éve készít játék- és karakterbabákat, mindezt megrendelésre, egyedi igényekhez igazodva. Az elkészült játék babák moshatók, fésülhetők, gyűrhetők, komplett ruhatárral kerülnek új tulajdonosukhoz. Múzeumoknak, kiállítótermeknek is készít szemléltető figurákat és életképeket, amelyeket leírások és metszetek alapján állít össze, de cégek és hagyományőrző társaságok is a megrendelői körébe tartoznak. Pedagógiai célokra készít nagy babákat, sőt, gyógyítási és orvosi tevékenységekhez is. Bizonyos babák oktatási segédeszközként funkcionálnak, mások a finommotoros készség vizsgálatában, valamint egyes mozgásfejlődési hiányosságok diagnosztizálásában segítik a szakembereket.

Léb Zsuzsa agárdi babakészítő az alkotásaival