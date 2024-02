A közösség ezt az alkalmat választotta arra, hogy átadja az iskola tanulójának, Balog Líviának a gyógykezelésére gyűjtött összeget, melyet az édesapja, Balog Róbert vett át. A ceremónia megfogta a szíveket, de azt mindenki az említett gesztusként kezelte, és a miatta érzett közös boldogság körbeölelte az egész móriczos családot. A telt háznyi ünnepelők – farsangolók különleges bizakodását tovább erősítette, hogy Lívi példamutató hittel, boldog aktivitással vett részt a karneváli hangulatúvá vált eseményen.

Az iskola igazgatója, Szigethy Adrienntől ezt is hallottuk. – Ismét lehetett érezni, hogy élvezzük egymás társaságát és mindenki, minden társunkért összefog. Öröm volt látni, hogy ezek a gyermekek milyen felszabadultan léptek a közönség elé, énekeltek és táncoltak. A művészetek a lelküket simogatják és olyan dolgokat tesznek hozzá a nevelésükhöz, ami a hagyományos általános iskolai képzésükben nem megoldható. Nagyon sok szülő is érkezett, mert tudják, hogy itt minden arról szól, hogy a tanulóink jól érezzék magukat és sikeres felnőtté váljanak. És ez közös feladatunk. Felemelő pillanat volt a gyűjtésünk átadása. A betegségen mi nem tudunk változtatni, de amikor a lelki és az anyagi segítségnyújtásunkra van lehetőségünk, azt megtesszük. Megmutattuk a világnak, hogy bármi is történik, nem engedjük el a bajbajutottunk kezét.

Lívia példaképpé vált

A derűjével, az akarásával, ahogy a társaival együtt, részt vett a programban. Pedig az ő élete is egy nagy küzdelem. Hetente ezer kilométereket utazik a gyógykezeléseire a különböző városokba, és mellette kitűnő tanulóként végzi az iskolai tanulmányait.

Balog Róbert megköszönte a hatalmas anyagi támogatást, ami lehetővé teszi, hogy néhány hónapra könnyebben tudják kezelni a súlyos terheiket. Majd hozzátette, hogy felbecsülhetetlen az a lelki támasz is, amivel őket segíti a Móricz közössége.

Karneváli hangulat alakult ki a tornateremben Fotó:a szerző

Hittem a sikerünkben - mondta Matussné Füleki Hella a Móricz Szülői Szervezetének vezetője. – Az idei rendezvényünk kiemelt jótékonysági célja az iskolánkban tanuló Balog Lívia gyógyítására, illetve a családjának a megsegítése volt. Az alsós farsangi bálon találtunk egy jó alkalmat arra, hogy az összegyűlt összeget az édesapának átadhattuk. Töretlenül hittem abban, hogy elérjük a célunkat, és jelentős segítséget fogunk tudni nyújtani nekik. Történetünk során még soha ilyen magas összeget (1.010.000 Ft-ot) nem tudtunk összegyűjteni. Boldog és büszke vagyok miatta. Ez a szülői és tanári közösségünk megértése nyomán született csodálatos teljesítmény. Mindenkinek köszönöm. Nagyon fontosnak gondolom, hogy az adakozók előtt tisztán és követhetően elszámoljunk. Hiszek abban, hogy ezzel is megőrizzük a bizalmukat, hogy a jövőben is feléjük fordulhassunk, ha szükség lesz rá. Az eseményen megjelentek hatalmas vastapsa egy jele lehet az elégedettségüknek.