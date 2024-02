Szigethy Adrienn, a Móricz iskola igazgatója köszöntötte a vendégeket. Az esemény házigazdája a főrendező, Matussné Füleki Hella volt, aki barátsággal, de nagy figyelemmel tartotta kézben az eseményeket. Utánuk a jótékonysági est kedvezményezettjének, Balog Líviának a szülei, Balog Róbert és Szakály Mária álltak a közönség elé, akik rövid tárgyilagossággal összefoglalták a gyermeküket, Líviát ért csapást és az eddigi közös küzdelmüket. Vázolták a gyógyulás bztató lépéseit, és megköszönték a feléjük nyújtott önzetlen segítséget.

A hivatalos ceremóniát követően a szerencsés szülők és osztályközösségek kaptak ajándékokat, amiknek legalább annyira örültek, mintha még ők is kisdiákok lennének.

Balogh Róbert és Szakály Mária

Fotó: Balogh Tamás

A show

A nyitó táncot a hetedikesek mutatták be. A remekül felkészült, különleges jelmezben fellépő meglepetés tánckart az iskola pedagógusai alkották, akik vastapsos sikert arattak.

Szighethy Adrienn

Fotó: Balogh Tamás

Büszkén állhatott a közösség elé

Szigethy Adrienn az iskola igazgatója egy különleges eseményről beszélhetett:

- Ez egy nagyon nagy ünnep a mi életünkben. Amikor a móriczos közösség kiáll egy jó ügyért, abból valóban az is születik. Egy nagy összetartó erőt lehet érezni ebben a közösségben, amit a jót akarás, az értékteremtés, a gyermekekért folyó tevékenység szándéka hatja át. Azt akarjuk, hogy a szülők és mi, pedagógusok együtt egy olyan nemzedéket neveljünk fel, amelynek tagjai sikeresek és boldogok lesznek az életben.

A szülők és mi, pedagógusok együtt állunk bele az egy-egy program érdekében végzett munkába. Hiszünk a közösen eldöntött céljainkban és tesszük a dolgunkat. Lehet az egy bál, mint a mostani alkalom, vagy egy nagy tömeget mozgató piknik az iskola udvarán.

A vendégek

Fotó: Balogh Tamás

A főrendező

Ezt a posztot Matussné Füleki Hella a Móricz Szülői Szervezetének vezetője töltötte be:

- Az idei rendezvényünk kiemelt jótékonysági célja az iskolánkban tanuló Balog Lívia gyógyítására, illetve a családjának a megsegítésére jött létre. A mai estén jótékonysági árverést is tartottunk, amin Wellhello és a Quimby zenekarok mellett híres sportolók emléktárgyaira, és más felajánlások értékes tárgyaira is lehetett licitálni.

E mellett az iskolánk az idén hetvenéves, a bálunk pedig huszadszor került megrendezésre. Az ünnepségsorozatunk már megkezdődött, de az igazi nagy meglepetésünk, aminek a bejelentésével még várunk, a tavasszal kerül sorra.

- Milyen célt tűzött ki maga elé a bált illetően? - kérdeztük a főszervezőt.

- Azt, hogy mivel mindent elkövettünk azért, hogy a vendégeink számára kellemes szórakozást biztosítsunk, a célunk elérését a mosolyukkal és a kellemes időtöltésükkel fogják igazolni. Így is történt. Ahogy telt az idő egyre inkább úgy éreztem, hogy változatlanul jó közösség vagyunk.

Kissné Fehér Éva

Fotó: Balogh Tamás

A licitálás egy komoly dolog

Erről biztosított Kissné Fehér Éva a Móricz Muzsikáló Fiatalok Alapítványának tagja, aki a társaival együtt fölváltva végezte a szükséges feladatokat, a beszélgetésünk előtt például a tombolaszelvényeket árusította. Elmondta:

- Nemcsak a megszokott, igényes tárgyakat nyerhették a vendégeink, hanem különlegeseket is. Két cégtől kaptunk erre olyan ajándékot, amiknek az értéke elérte a százezer forintot. A licitálásra is különleges, értékes tárgyakat, eszközöket és szolgáltatásokat állítottunk ki. Ezt nem a hagyományos felkiabálós rendszerben végeztünk, hanem a bál alatt körbesétáló vendégek alaposan megnézhették a kínálatot, és írásban adtak rá ajánlatot. A díjak átadása miatt nem kellett megállítani a mulatságot, hiszen arra, csak az abban érintetteket vártuk a különteremben, de persze az érdeklődőket is szívesen láttuk.

Tánc

Fotó: Balogh Tamás

Régi móriczos elhivatottság

-A szívem idehúz, bár már egyre kevesebb vendéget ismerek, ami nem csoda, hiszen a fiam, aki ide járt általános iskolába, már huszonnyolc éves. Ettől függetlenül majdnem minden évben itt vagyok, mert nagyon jó találkozni a „régiekkel” és, ahogy ma is, mindig kiváló hangulatú a bál. Ezért aztán, ahogy végzünk a dolgunkkal, mi is megyünk táncolni! - tette hozzá Kissné Fehér Éva.

DJ Navidal - Pulai Dávid

Fotó: Balogh Tamás

Remek hangulatot teremtett

Pulai Dávid, DJ Navidal kellemes meglepetést szerzett azoknak, akik még nem hallották a produkcióját:

- A céges rendezvények és a diszkó programok ugyan különböznek egymástól, de szerencsére nem kellett külön készülnöm erre az estére. Viszont mivel itt különleges vendégek érkeztek, az este folyamán még jobban össze kell szednie magát a DJ-nek. Már huszadik éve rendezik meg ezt a bált, de nekem az sem jelent problémát, ha negyvenévnyi slágertermésből válogatnak a vendégek. Egyrészt szeretem a kihívásokat, másrészt a nyári szezonban nagyon sok lakodalomban játszom, és azokon az eseményeken a vendégek már alaposan „fölkészítettek”.