A megnyitón a résztvevők számára először Pentelei Molnár János azon 32 festményét mutatták be, amit korábban az Intercisa Múzeum kiállításán volt látogatható. Ezt követően pedig Barkóczi Rosti Pál életéről készült rövid összefoglaló kisfilmet is megtekinthettek a jelenlévők. A megnyitón továbbá közreműködött Kiss Kálmán, aki Rosti Pálról írt szonettjét szavalta el, valamint Gasparik Gábor színművész, aki Rosti Pál mindössze 15 évesen írt, első ismert versét mutatta be, majd előadta Radnóti Miklós Nem tudhatom című művét.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az egész éves programsorozat szervezője a Pentele Baráti Kör, a tervezett eseményekről pedig a kör vezetője, Pálinkás Bertalan tájékoztatta a megjelenteket. A programok között szerepel számos kiállítás, koncertek, emlékülés, az ünnepelt személyiségek sírhelyeinek felújítása és avatása, és megannyi verseny, valamint egy 5 kilométeres, 13 állomásos PMJ-BRP emléktúra. Az emlékév eseményeinek részleteiről korábbi cikkünkben számoltunk be.

Az emlékév első eseménye Barkóczi Rosti Pál felújított sírjának avatása lesz, melyre március 14-én kerül sor a kistemetőben, majd április 15-től (június 15-ig) Pentelei Molnár János festményeinek kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők a felújított Mondbach Kúria Látogatóközpontban, április 19-én pedig a Pentelei Mentálhigiénés oktatási intézményben bonyolítják le a a PMJ vetélkedőt.