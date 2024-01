A Pentele Baráti Kör Egyesület (PBK) elnöke, Pálinkás Bertalan és Szmodics László nagyívű tervekkel indult neki az előkészítésnek, ezen tervek jó része - közel húsz elem -úgy tűnik, meg is tud valósulni. Pálinkás Bertalan elmondta, az a megtiszteltetés érte őket, hogy az egyébként megalakulásának negyvenedik évfordulóját ünneplő Pentele Baráti Kör a Dunaújváros kenyere kezdeményezés kijelölt haszonélvezője lehet, és ők a teljes összeget felajánlották az eseménysorozat megrendezésére. Ezen túlmenően szponzori pénzekből gazdálkodnak, illetve különböző más források kutatásával készülnek, még az Európai Uniós pályázati lehetőségeket is számba veszik. A PBK saját szervezéseivel elérhető források mellett szerepet vállal az önkormányzat, illetve a térség országgyűlési képviselője, dr. Mészáros Lajos is. A rendezvények jó része, ősszel zajlik majd, de a Pentelei Molnár János kiállítást tavasszal nyitják, mégpedig a felújított Mondbach Kúria Látogatóközpontban, ugyanis a tárlat alapját rendelkezésre bocsájtó, névtelenségét megőrizni kívánó gyűjtő elkötelezte magát, hogy ősszel Gyulán állítja aki a képeket. Az eredeti tervekkel ellentétben "csak" 35 festményt állítanak ki április 15-től június 15-ig a kúriában. A kiállított képek darabszáma azért változott, mert egyre durvább, gorombább feltételekkel kellett szembesülniük, például a Nemzeti Galériából hozzáférhető képek restaurálási költségeit is át kellett volna vállalniuk, mindemellett olyan biztonsági és egyéb körülményeket követelnének meg, amit a kúria még felújított állapotában sem tud biztosítani. Ebben most visszakoztak, de a rákövetkező naptári évben, az elképzelések szerint a fővárosban összehozzák a Pentelei Molnár 100-at is, országos léptékben. Barkóczi Rosti Pál életmű kiállítás is nyílik majd az emlékévben, ez 2024. november 1 - december 15 között lesz látható a Kortárs Művészeti Intézet termeiben, kiegészülve a Rosti–díjas kortárs alkotók munkáival.

A Nemzeti Örökség Intézet Nemzeti Sírkert virtuális kataszterében védett sírhellyel, tágabb térségünket is figyelembe véve - a honi kulturális és történelmi kiválóságaink országosan mintegy hatezres állományában - két nagyformátumú polgárunk szerepel, mindketten dunapentelei kötődéssel: Pentelei Molnár János (1878. május 08., Dunapentele -1924. november 10, Gyula), védett sírjának helye: Budapest, Fiumei úti Sírkert, művészparcella és Barkóczi Rosti Pál (1830. november 22. előtt, Pest - 1874. december 7, Dunapentele), védett sírjának helye: Dunaújváros, Kistemető. Az emlékév kapcsán mindkét sírhelyet felújítják. Pentelei Molnár János sírhelyét a Pentele Baráti Kör Egyesület, míg Barkóczi Rosti Pál sírhelyét Dunaújváros önkormányzata állítja helyre. Pentelei Molnár sírját május 8-án avatják majd a Fiumei úti sírkert művészparcellájában, Barkóczi Rosti Pál sírját pedig március 14-én a kistemetőben. Reprintként újra kiadják dr. Molnár Gyula: Pentelei Molnár János című kötetét. Rosti Pál: A meg nem írt memoár című színművének felvételét a lehető legtöbb fórumon igyekeznek bemutatni. A tervek között szerepelnek “Rosti Pál” és “Pentelei Molnár” ifjúsági csapatvetélkedők is a két névviselő iskola szervezésében, mégpedig általános- és középiskolások, illetve a felnőtt polgárok részére is. Ebben olyan 50-es nagyságrendű oktatási intézmény részvételére számítanak. Ezeken a versenyeken is bemutatnák a felvételt. Hamarosan az is kiderül, hogy sikerül-e ezt felújítani a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával közösen. Ha februárban megtalálják rá a szükséges forrást, akkor még beilleszthető a színház repertoárjába.

Ami még a tervek között van: PMJ-BRP emléktúra, élménytúra kiírása, vetélkedő felhívással Dunaújváros vonzáskörzetében - internetes kalauz az oktatási intézmények és a polgárok részére. Rosti zenei világa címmel tematikus koncertek Liszt, Wagner, Mosonyi, Erkel művekből (zongora, vonósnégyes, harmonika, ének), illetve a Dunaújvárosi Vegyeskar és a MH Tata Helyőrségzenekar felkérésével. Csatlakozni a Zenélő Magyarország 2023 sorozatához a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának közreműködésével a Rudnyánszky-Mondbach látogatóközpont udvarán. Rosti-fogadás: a város és környékének történelmi neveket viselő iskolái életre keltik névadójukat, akiket Rosti lát vendégül zenével, tánccal, eszmecserével (üzenet a mának). Pentelei Molnár János festőverseny képzőművészek részére zsűrizéssel, amelyben a feladat egy pentelei tájkép megalkotása lenne. Rosti diák fotópályázat digitális képekkel (csak a kiállításra válogatottakat kinyomtatva), díjazással. Rosti ötpróba általános-, és középiskolások, egyetemisták részére: lovaglás, evezés, talicskázás, fényképezés, Rosti-teszt. Barkóczi Rosti Pál emlékplakett elkészíttetése és átadása. Egy PMJ-BRP összevont kiadvány életrajzi bemutatással, emléktúra/élménytúra turisztikai térképpel. BRP hőslapjaiból – jelenetfüzér Rosti Pál és Birly István írásaiból ifjúsági előadókkal. A Virágos Dunaújvárosért 2024 keretében a „Rosti rózsája” díj kiosztása. Tervben van még irodalom, történelem érettségi tételek kidolgozása a két évfordulósról, illetve témák kidolgozása a Dunaújvárosi Egyetem média szakirányain.

Még nem adták fel, hogy egy életmű fotókiállítást rendezzenek Bahget Iskander Kossuth-díjas, világhírű fotóművésznek, akinek művészi pályafutása a Rosti Pál Fotóklubból indult 1968-ban, hogy megrendezzenek BRP-Birly folyami evezős versenyeket a Pest-Dunapentele útvonalon, illetve hogy PMJ100 és BRP150 emlékülést tartsanak a Dunaújvárosi Egyetemen.

A szervezők továbbra is keresik egyrészt a támogatókat, másrészt a partnereket, akik esetleg tevékenyen is hozzá tudnának járulni a rendezvénysorozat sikeréhez.

DUNAÚJVÁROS – VERSENYFELHÍVÁS A SZELLEM DUNAPENTELEI KIVÁLÓSÁGAINAK JEGYÉBEN 2024. második felében lesz 100 éve, hogy Pentelei Molnár János és 150 éve, hogy Barkóczi Rosti Pál elhunyt. Kezdeményezésünk élénk visszhangra talált, miszerint 2024-et nyilvánítsuk emlékévvé. VÉDETT SÍRHELYEIK A HONI KULTURÁLIS ÉS TÖRTÉNELMI KIVÁLÓSÁGAINK KÖRÉBEN A Nemzeti Örökség Intézet Nemzeti Sírkert országos kataszterében, a honi kulturális és történelmi kiválóságaink legszűkebb, hatezres állományában térségünkből kizárólag ők szerepelnek, részükről is büszkén vállalt dunapentelei kötődéssel: Pentelei Molnár János (1878.05.08, Dunapentele -1924.10.10, Gyula) festőművész. A védett sír helye: Budapest, Fiumei úti Sírkert, művészparcella: 45,1,101. Barkóczi Rosti Pál (1830.11.22 előtt, Pest - 1874. 12.7, Dunapentele) fotográfus, író, akadémikus, a kultúra, a klasszikus zene, a közélet irányadó szellemi vezére. A védett sír helye: Dunaújváros, Kistemető. A korszakos művészetben, a honi művészeti és tudományos képviseletek világában, kontinenseken túlnyúlóan is kimagasló és sikeres alkotóként ismerték el őket, még ma is sok vonatkozásban megfejtésre váró grandiózus életművel. VETÉLKEDŐ / EMLÉKTÚRA / ÉLMÉNYTÚRA MEGHIRDETÉSE PMJ100 és BRP150 jegyében ezennel versenyfelhívást intézünk Dunaújváros vonzáskörzetében valamennyi oktatási intézmény és érdeklődő polgáraink számára! A résztvevők az élményanyag megismerése és átélése mellett jutalmazásban is részesülnek, emléklap / kitűző / videó / könyv / előfizetés / közösségi szolgálati teljesítés elismerése / média szereplés kerül felajánlásra. Beavatottként további bónusz a kiemelt kiállítási rendezvényeinken fellépések és részvétel a kutatói igényű PMJ-BRP emlékülésen. A vetélkedőket általános iskolai, középiskolai és felnőtt korosztályban bonyolítjuk le. Az oktatási intézményekben nevezni 4-5 fős csapatokkal lehet az oktatási intézmény, a résztvevők és életkoruk, felkészítő pedagógusuk megnevezésével. A felnőtt korosztályban nevezni egyénileg és 2-5 fős csapatokkal is lehet. A PMJ vetélkedőre a nevezéseket 2024.02.29-ig kérjük e-mailben elküldeni Kozma Erzsébet főszervező részére: [email protected] . Másolat a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola, Szakiskola és Gimnázium igazgatójának, Könyves Ágnesnek, [email protected] . A benevezett oktatási intézmények – és felnőtt csoportok - Dr. Molnár: Pentelei Molnár János c. könyv egy példányát a jelentkezési határidőt követően haladéktalanul átvehetik. A PMJ vetélkedő a Pentelei Mentálhigiénés oktatási intézményben (Dunaújváros, Magyar út 12.) 2024. április 19-én, pénteken 10 órai kezdettel kerül lebonyolításra. A BRP vetélkedőre a nevezéseket 2024.09.30-ig kérjük e-mailben elküldeni Szmodics László főszervező részére: [email protected] . Másolat a Dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium és Általános Iskola igazgatójának, Kaszás Zsoltnak, [email protected] . A benevezett oktatási intézmények – és felnőtt csoportok - Barkóczi Rosti Pál anno írásban megjelent két izgalmas és olvasmányos utazási kalandjának szerkesztett kivonatát kapják. A BRP vetélkedő a Kortárs Művészeti Intézetben (Dunaújváros, Vasmű út 49.) 2024. november 29-én, pénteken 10 órai kezdettel kerül lebonyolításra. Az általános iskolás vetélkedőhöz az emléktúra mellékleteként a web-re feltöltött anyagaink közvetlenül olvasható / megtekinthető része elegendő a kérdések megválaszolásához. A középiskolás vetélkedő keretében és a felnőtt kategóriában indulók az ajánlott irodalmat egyfelől a web-re feltöltött alpontok megnyitásával, másfelől a József Attila könyvtár olvasótermében, és az ugyanott kialakított olvasópontokon, továbbá a JAK helytörténeti adatbázisában érhetik el. Dunaújvárostól távolabb pályázók egyedi hozzáférést igényelhetnek a Pentele Baráti Kör egyesület közreműködésével: [email protected]. A 2024.03.01-től induló emléktúra teljesítések leigazolása a PMJ és BRP vetélkedő alkalmával megszerezhető összpontszám ötödét biztosítja, ha a rác-, óvárosi római katolikus -, görög katolikus templom egyike;

a Mondbach kúria látogatóközpont;

a kistemetői Szitányi kápolna;

a Pálhalma emlékpark fogadóhely igazoltan fogadja őket (ahol kialakításra került, hogy a ROSTI emlékkőnél kiskoszorúk, a DÓRA emléktáblánál vágott virágok elhelyezhetőek). ZÁRÁSUL csipetnyi KISKÁTÉ A közzé tett web felületünkön, internetes kalauzunk segítségével a Pentelei Molnár János - Barkóczi Rosti Pál emléktúrán, a történelmi Dunapentele látványos és nevezetes helyszíneit átszelő, 5 km-es szellemi és fizikai élménytúrán tiszteleghetünk és emlékezhetünk volt otthonaik előtt további három, Pentelei Molnár Jánossal is kortárs, pentelei kötődésű kiemelkedő alkotóra, úgymint Berán Lajosra, Nyáry Andorra és Galla Endrére. Életművük szintén gazdag hagyatékunk, amelyből web felületünkön átfogó, figyelemfelkeltő válogatást is nyújtunk minden érdeklődő számára. Az emléktúra / élménytúra teljesítése 2024.03.01-től tervezhető. Az emléktúra feltöltés praktikus része a célpontok elérhetőségének leírása a vonatkozó tömegközlekedési menetrenddel.

A fogadóállomások meglátogatásának igényét 7 -10 nappal előre meg kell adni (minden kontakt a webes élménytúra feltöltésünkben).

A teljesítés több részletben, a leigazoltak összesítésével is elfogadásra kerül.

Legkésőbb az emléktúra / élménytúra megkezdése előtt a ’Rosti Pál – a meg nem írt memoár’ című színházi előadás, szellemidézés felvételét kérjük megtekinteni. Így túrázó vándoraink átélhetik, hogy a kistemetőben nem ismeretlen sírhantok, hanem létező személyek, mint ismerősök nyughelye között járnak, majd a ROSTI / DÓRA kastélynál is léptük nyomát követhetik. A szellemidézés e helyt direktben is megtekinthető: https://youtu.be/VQsOzFpkb1o A Pentele Baráti Kör jó töltekezést, kellemes időtöltést és jó szórakozást kíván!