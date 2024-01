Mostanra már megteltek a madáretetők élettel, hiszen akik némi eleséggel szeretnének kedveskedni a madaraknak a téli hónapokban, már jó ideje gondoskodnak az ellátásról. Nagyon fontos, hogy ilyenkor ne csak egyszer-egyszer, hanem folyamatosan kerüljön ki táplálék, hiszen az etetés a szokásosnál jóval több madarat vonz a területre, írja a teol.hu. Ha a tél közepén maradnak magukra a kis vendégek, és máshol nem találnak eleséget, akkor akár egy napon belül éhen pusztulhatnak. Különösen nagy a veszélye ennek ónos esők, havazások idején. Figyelni kell arra, hogy a kihelyezett eleség védve legyen az időjárástól, vagyis legyen teteje az etetőnek – figyelmeztetnek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai.

A fekete napraforgó mindig bejön

A madarak kedvelt tápláléka a fekete napraforgó, de bármilyen olajos mag – dióbél, tökmag – megfelelő, hiszen ezeket a legtöbb madárfaj elfogyasztja. Kifejezetten cinegéknek készíthető olvasztott faggyú és különböző magok keverékéből madárkalács. Ez boltban is kapható, cinkegolyó néven. Az állati zsiradékok, például faggyú, háj, szalonna is kedvelt ételei madarainknak – sózatlanul. A rigók, a vörösbegyek, a poszáták szeretik a főtt zöldséget, főtt rizst, főtt tésztát, almát. A pintyféléknek apróbb magokat: kölest, muhart, durvára őrölt kukoricadarát, ocsút is lehet adni. Nem szabad adni kenyérmorzsát, mert az hamar megsavanyodik, és hasmenést okozhat. Kerülni kell a sózott vagy pirított magvakat, a sózott vagy főtt szalonnát és romlott ételmaradékokat.

Itatni is kell a madarakat

Ám a téli hónapokban sem szabad megfeledkezni a madáritatóról, ami ugyanolyan madárvédelmi eszköz, mint a közismert madáretető. Megfelel erre a célra egy nagyobb virágalátét, nemcsak a profi módon kialakított sekély medence. A madarak egész évben látogatják majd. Nem csak száraz nyári napokon, hanem a fagyos téli időben is használják, ha folyamatos a víz pótlása.

A madáretető közelében létesített itatót a napraforgómagra járó összes madár látogatja, és olyan fajok is feltűnhetnek ilyenkor a víz mellett, melyekkel egyébként ritkábban találkozunk az etetőnél. Ilyen például a kőrisek termését fogyasztó süvöltő, a fenyvesekben bujkáló apróság, a királyka, vagy a fagyöngy termésén táplálkozó léprigó.