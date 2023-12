Az ünnepek közeledtével a közélet ismert szereplőit kérdeztük, hogy hogyan készülnek és hogyan töltik majd az ünnepeket. Feth Katalin a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Területi Szervezetének vezetője rácalmási otthonában látott vendégül minket.

– Szívesen vagyok a családom körében, a férjem mellett a nagy fiam és a nagylányom, és az ő révén három unokám társaságában. A hétköznapok során munka után szeretek fotózni, érdekel a lakberendezés, a történelem és az olvasás jelenti a teljes kikapcsolódást. Kevesen tudják, hogy kötök és horgolok is. Ha még egyszer kezdhetném akkor sem változtatnék semmin az életemben, de azt nagyon bánom, hogy a sport soha nem volt az életem része és talán hivatás szerűen is valami kreatív munkát választanék.



Fotó: Szabóne Zsedrovits Enikő

Így tehát nem is túl meglepő, ha azt mondom, hogy az összes ünnepet, még a Mikulást is megtartjuk. Nagyon készülök, mert szeretjük átélni az ünnepi varázst közösen.

Karácsonykor a menüre kifejezetten hangsúlyt fektetek, hogy mindenki megtalálja az asztalon a kedvencét. Míg a gyerekek díszítik a karácsonyfát házi tyúkhúslevest, halat és különféle rakott ételeket, házi süteményeket készítek.



Fotó: Szabóne Zsedrovits Enikő

Alapból azt gondolom, hogy jobb adni, mint kapni. Soha nem veszek ruhát a gyerekeknek, nekik szerintem játék dukál ajándékba. Karácsonykor a csengő hangja jelzi, hogy megérkezett a Jézuska. Mindig egy valaki bont, hogy legyen időnk együtt örülni. Aztán közös játékkal folytatódik az ünnep. Sajnos mióta a gyerekek családot alapítottak csak 25-én érkeznek és a 26-át is közösen töltjük, ez az after pari.

A szilvesztert nem szeretem kifejezetten. 19 évig kutyatulajdonos voltam, ezért nem szeretem a tűzijátékot és nem hagytam soha egyedül a durrogtatás idejére a kutyámat. Egyébként bulis vagyok, csak a „szilveszter van és muszáj jól érezni magam” attitűd nem érdekel. De azért főzök mindig lencsét és koccintunk is éjfélkor. Azt mondják, hogy az újévi kívánságok valóra válnak. Ezért én azt kívánom, hogy a mindig helytálló vöröskeresztes csapat is kapjon segítséget, mert most már végre nekünk is szükségünk van rá- mondta el Feth Katalin.