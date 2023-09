Rácalmáson ma kezdődött el a térség legnagyobb őszi fesztiválja, a Tökfesztivál. A nagyszerű színpadi produkciók mellett számos kísérő programmal készülnek a fesztiválozóknak a szervezők. Ezek közül minden évben az egyik legnagyobb attrakciója a tökdekorációk. Készíteni és megcsodálni is nagyszerű élmény idén is, azért is mert a hangulatos és ötletes tökös dekorációk készítőit belépőkkel és értékes különdíjakkal is kényeztetik a szervezők. Már ma nagy a nyüzsgés a legjobban sikerült alkotások előtt, sokan készítenek fotókat a tökjó téralkotó kompozíciók előtt.