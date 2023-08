A zöldségek közül a paprika és a paradicsom viszi a prímet, mindkét fajtából nagyon jó minőségben már 400 forintért is kaphatunk egy kilót. A gyümölcsök közül a szilva, a barack és a dinnye uralja a kínálatot. Az őszi- és a sárgabarack még mindig nagyon drága, 1200 forint alatt nem juthatunk egy kilogrammjukhoz. Viszont a szilva négyszáz forintnál kezdődő ára megfizethetőnek gondolható. A dinnye ára egyre lejjebb megy, a békésiből, amit talán a legjobbnak tartanak az országban (a ceceiek ezért ne sértődjenek meg) már 250 forintért is vehetünk egy kilót.

A dinnyeárusítással évek óta foglalkozó család elmondta, az árak valószínűleg még lejjebb mennek, a késői érésűt még csak most kezdik el szedni a gazdák, ami annyit jelent, hogy Lőrinc a néphiedelemnek megfelelően szeptemberben nem fog belepisilni a dinnyébe. A népi bölcsesség szerint ugyanis Lőrinc napja, a szeptember 5-i, határnapnak számít: ekkor a dinnye már ízetlenné válik, mert Lőrinc belepisilt. Az ősz közepéig számíthatunk jó minőségű magyar dinnyére.

Fotó: Laczkó Izabella

Arra, hogy közeledik az ősz, az is felhívja a figyelmet, hogy már csilipaprika is kapható, darabonként nyolcvan forintért, ami annyit jelent, hogy összességében nem számít a csilivásárlás olcsó dolognak. Viszont az is tény, hogy egy jó minőségű csilipaprikából egészen kicsi darab is elegendő az ételbe. Ha az árakat nézzük az feltűnő, hogy a kovászolni való uborka ára folyamatosan nő, a legolcsóbb is 790 forintba kerül kilónként. És végezetül, ha már az ősz közeledtére utaltunk, megjelentek a magyar szőlők is a piacon, a mostani állás szerint 900 forint kilója a csemegeszőlőnek, borszőlő viszont még nem kapható.