Az előadás - amelyet Fodor Endre, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága sajtófőnöke, aki egyúttal a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója is vezetett fel - hozzájárult ahhoz, hogy eloszlassa azt a romantikus mázat, ami a mai napig övezi a Kádár-rendszert és a kommunista diktatúrákat. Szó esett a kora-kádári időszak papgyilkosságairól is, amikor a hatalom kitervelt és aprólékosan kidolgozott brutális módszerein keresztül próbálta megfélemlíteni a keresztény embereket és az egyházat. A cél az emberek egyháztól való elfordítása volt. Különösen nagy port kavart egy fiatal szentgotthárdi pap, Brenner János meggyilkolása, amelynek „kivitelezői” részben maguk is gyilkosságok áldozatai lettek fecsegésük miatt, egyikük pedig Dunaújvárosba került, és itt élt haláláig, így érdekes helyi szála is volt a történéseknek.

Az egyháztörténész bevezetőjében elmondta: – Mindszenty József Puskás Öcsi mellett a legismertebb XX. századi magyar személyiség. Mindszenty bíboros, esztergomi érsek rendíthetetlen hite, szilárd és erényes jelleme, példaadó tanúságtevő élete erős üzenet a ma emberének és a fiatalok számára is – mondta dr. Soós Viktor Attila történész.

– Mindszenty József szegényparaszti családba született 1892-ben a Vas megyei Csehimindszenten. Édesanyjával mindvégig bensőséges, szeretetteljes kapcsolata volt – utalt rá a történész –, ő még az amerikai nagykövetségre is bejárt fiához, amikor a bíboros ott élt az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után.