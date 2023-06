A szervezők összesen öt kategóriában várják a szavazatokat, az óvoda és az iskola dolgozói mellett a civil szervezetek és a hivatalos személyek közül is lehet bárkit a Gyermekeinkért 2023 elnevezésű – szavazáson keresztül elismerni. Sőt, ebben az évben olyan országos ismertségű hírességre is voksolhatnak a kulcsiak, akik munkásságukkal a kulcsi gyerekek életében is pozitív változást hoztak. Szavazni a hónap végéig lehet a helyi újságból kivágott szavazólap leadásával a polgármesteri hivatalban, vagy a kulcs.org önkormányzati weboldalon keresztül. A díjátadó gálát 2023 szeptemberében rendezik majd meg a szervezők.