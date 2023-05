2011-ben indította el a Fejér Vármegyei Önkormányzat a Fejér Termék Programot, amelynek célja a helyi, minőségi termékek piacra jutása, a kis- és középvállalkozások és a helyi termelők támogatása és egy olyan kereslet-kínálat elősegítése, amely a vármegyében megvalósítható a három alapelv, a hagyomány, az érték és a minőség alapján.

Fejér vármegye legjobbjai

Fejér Vármegye Önkormányzata a „Fejér Termék 2023” elismerés elnyerésére két kategóriában hirdetett pályázatot: feldolgozott élelmiszer termék és kézműves ipari termék. Rekord számú pályázat érkezett a felhívásra: harminc pályázó összesen negyvenkét termékkel vett részt a pályázaton. A döntés értelmében feldolgozott élelmiszer termék kategóriában az úrhidai Horváth Lénárd részesült „Fejér Termék 2023” elismerésben, sáfrányszirom szörpjével. Kézművesipari termék kategóriában a kovácsolt ékszereket és tárgyakat készítő „élménykovács”, az abai Zsinkó Ferenc nyerte el a „Fejér Termék 2023” elismerést. Megválasztották a „Vármegyekorzó legszebb standját” is, az elismerést ezúttal Kokics István Ercsiből nyerte el, míg a pázmándi Erdő Zoltánné standja kapta meg a „Vármegyekorzó kedvence” elismerést.

Az eseményre látogató érdeklődök két, a térségünket képviselő kézművessel is találkozhattak. Dunaújvárosból Dobrovitz Klára üvegműves munkáit és Rácalmásról Schneider Tamás Miklósné egyedi, saját készítésű luxus fonalból készült sálait csodálhatták meg a Vármegyenap résztvevői.

Üvegcsodák dunaújvárosi készítője

Dobrovitz Klára dunaújvárosi kézműves, eredeti szakmáját illetően nyomdai szerkesztő. Üvegcsodáinak sok hódolója akadt a vármegye ünnepen is. A nézelődés közben kérdésünkre elmondta, hogy bár gyerekkori álma az üvegművesség, mégis csak 2005-ben tanulta meg a fortélyokat egy mestertől, akkor azonban végleg beleszeretett az üveg csillogásába. Az Angyal üveg alkotója – mint megtudtuk – fusing és Tiffany technikával egyaránt dolgozik. Míg az egyik során egy alapra olvasztott speciális üveg rétegekkel éri el a kívánt hatást, addig a másik módszerrel csiszol, fóliáz és forraszt. Már hét éve a Fehérvári Kézművesek Egyesület tagja. Így érkezett a Vármegyekorzóra is, ő is pályázott a Fejér Termék elismerésre.