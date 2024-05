A felhívásra a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum - Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola is jelentkezett. Mint arról a középiskola beszámolt, a program lehetőséget adott arra, hogy a témán elgondolkodva, kreatívan alkothassanak. Olyan jól sikerült ez, hogy a Hild is a mosoly nagykövete lett a szakiskolás 2/10/3 osztály jóvoltából, akik „A mosolyát megtaláló királylány” című népmesével pályáztak az országos felhívásra. A díjátadó gálát április 20-án rendezték meg Budapesten, ahol bemutatták a színvonalas pályamunkákat, majd az elismerések kiosztása után énekeltek is közösen.