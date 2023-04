A Cimbora Mozgalom Érdi Szabó Márta nevével fémjelzett, a Magyar Televízióban a ’70-es évektől sugárzott ifjúsági műsorból nőtte ki magát. Akkoriban kifejezetten a kisiskolásokat megszólító produkció volt, s olyan népszerű, hogy gombamód szaporodni kezdtek országszerte a televíziós műsor eszmeiségén alapuló klubok is.

A dunaújvárosi Cimbora Klub az elsők között csatlakozott a mozgalomhoz, az alakuló foglalkozását Törökné Antal Mária gyermekkönyvtáros vezette és vezeti azóta is. A klub védnöke is meghatározó: Kálnay Adél József Attila-díjas író. A város és a környékbeli kis települések iskoláiból közel harminc kíváncsi és lelkes, harmadik-negyedik osztályos kisdiák csatlakozott. Az eltelt húsz év alatt cserélődtek a tagok, de mindannyian aktívan közreműködnek a klub programjaiban, sőt sokan az elsők közül máig is visszajárnak Marcsi nénihez.

Rácalmásról többen jártak a dunaújvárosi klubba, így kérték Marcsi nénit – aki szintén Rácalmáson lakik –, hogy legyen a kisvárosban külön klub, így április 15-én már a rácalmási cimborák is a tizedik születésnapjukat ünnepelhették.

A jubileumi eseményre mintegy húsz kisdiák látogatott el, és az ünnep tiszteletére mindenki készült valamivel erre a jeles eseményre, olyasmivel, amit a legjobban tud, amiben tehetséges, vagy amire a legbüszkébb. Így rengeteg csodálatos szavalatot, több táncos produkciót, de még tornabemutatót is láthatott és hallhatott az ünneplő cimbora közösség a szülinapi gálán, amelyet Marcsi néni emléklappal és aranyéremmel jutalmazott a szigorú zsűrivel egyetértésben. Ezúttal még az ítészek sem maradtak ki a fellépők sorából, ők is mondtak verset, így hát a munkájukért a helyi virágbolt támogatásával ők is ajándékkal térhettek haza.

Természetesen, mint minden rendes szülinapon, volt étel-ital, sütemény és torta is, amit a résztvevők nagy egyetértésben, közösen fogyasztottak el. A dunaújvárosi Cimbora Klub születésnapi rendezvényét május 20-án tartják majd a Bartók kamaraszínházban.