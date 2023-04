Megkapta a szükséges támogatói hozzájárulásokat a Gárdonyi iskola, ezek birtokában pedig beadhatják a névváltoztatási kérvényt az illetékes minisztériumnak. Mint arról már korábban is hírt adtunk, az intézmény azt szeretné, ha az oktatási-nevelési szemléletükhöz igazodva, a fenntartó Hajdúdorogi Főegyházmegye hagyományainak megfelelően egy olyan szentről neveznék el az iskolát, aki Dunaújvároshoz is kötődik. Így jött az elhatározás, hogy szeptembertől Szent Pantaleimon Görögkatolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven működnének tovább. Ehhez viszont szükség van támogatói hozzájárulásokra a diák­önkormányzat, a szülők, a tantestület részéről. Mint azt Szóládi Zoltán, az iskola igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, elkészültek a felmérésekkel: a diákönkormányzat és a pedagógusok száz százalékban támogatták a kezdeményezést.

A szülők az értekezletek és fogadóórák során nyilatkoztak a témában, ez alapján pedig 60 százalékuk támogatta az átkeresztelést (egy százalékuk nem, a többiek pedig a tartózkodás mellett voksoltak). Kikérték az önkormányzat állásfoglalását is, a közgyűlésen 11-2 arányban ugyancsak támogatták a kezdeményezést. A névváltoztatáshoz az szükséges, hogy az érintetteknek több mint a fele igennel szavazzon. Mivel ez megvan, előkészítették, összegyűjtötték a szükséges dokumentációkat, amit továbbítanak a fenntartónak, és az illetékes minisztériumhoz az egyházmegye nyújtja be a kérvényt. Ha a minisztérium is jóváhagyja, akkor szeptembertől már Szent Pantaleimon nevét viselheti a Római városrészi intézmény.