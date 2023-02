– Évek óta bonyolítunk le jótékonysági akciókat itt a városunkban. Előfordult, hogy sportrendezvényeket raktunk az akkor aktuális programunkba. Az idén úgy gondoltuk, hogy az év során megvalósítandó terveink mellett kiválasztunk egyet, amit a legfontosabbként kezelünk. Ehhez a városunk kis- és nagyvállalkozóit, valamint az adakozásra kész polgárokat is szeretnénk megnyerni – mondta Petrás Gábor.

Azt nem kell senkinek sem bizonygatni, hogy nagyot változtak az éghajlati viszonyok Magyarországon is. Gyakran hetekig tartó tikkasztó forróság tesz próbára bennünket, amit hirtelen óriási viharok válthatnak fel. A szépségük mellett az ezek ellen való védelemhez is hasznos társaink lehetnek a jól kiválasztott fák. – Úgy gondoltuk, hogy akár jelképszerűen a faültető akciónkkal megpróbálunk a kicsiknek jobb környezetet teremteni. Aki fát ültet, az bízik a jövőben, aki a gyermeket segíti, a jövőt építi. Mindkét küldetést a magunkénak valljuk. Bízunk abban, hogy a gyermekek is a magukénak érzik majd azokat, és ez az érzés a felnőttkorukig elkíséri őket, és a maguk módján erősítik majd az ember és a természet harmóniáját – hangsúlyozta a csoportvezető.

Majd hozzátette: – A faültetést, pláne egy olyan különleges helyre, mint az említettek, csak felelősen szabad végrehajtani. Tudni kell, hogy a lombozata mekkora helyet igényel a későbbiekben, a termése nem ártalmas-e a kicsikre, és az ágai nem lesznek-e tüskések. Soha nem akartunk általános, mindenhez értő szakembereknek kikiáltani magunkat, most sem tettük. Hálásak vagyunk Mészáros Lászlónak, a DVG Zrt. Erdészeti és parkfenntartási ágazata vezetőjének, mert szakított ránk időt, és a tanácsai szerint fogjuk a fákat megvásárolni, és az általa megjelölt pontokra elültetni.

Majd egy felhívással folytatta: – Örömmel jelentem be, hogy sikeres megállapodást kötöttünk Kovács Zoltánnal, az ST SOLAR Kft. tulajdonosával, aki fő támogatóként csatlakozott jótékonysági akciónkhoz. Ezen a héten megérkeznek az adománygyűjtő ládák, amelyeknek az elhelyezését nagy örömünkre sok kereskedelmi és vendéglátóegység vállalta magára. Kérem a betérőket, hogy az erejükhöz mérten támogassanak bennünket, hiszen a befolyt összegből fát ültethetünk, valamint árnyékolók kerülnének az óvodák és bölcsődék udvaraira! Köszönjük az együttműködésüket – zárta mondanivalóját Petrás Gábor.