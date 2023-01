Ebben azt írják, hogy a korábbi hirdetményükben nem a megfelelő dátumok szerepeltek a szelektív hulladékgyűjtési ütemtervben.

Néhány olvasónk azt kérdezte, hogy ez érinti-e a kidobott karácsonyfák elszállítási napjait. A válasz az, hogy nem, mivel a fákat a zöldhulladékgyűjtési program keretében gyűjtik be. Ez tehát azt jelenti, hogy városunk területén továbbra is január 14-én és január 28-án fogják elszállítani a hulladékgyűjtő edényzetek, illetve a ketreces szeméttárolók mellé rendezetten kihelyezett fenyőket.

A szelektív hulladékgyűjtés tekintetében tulajdonképpen három hónapban van módosítás. A korábban megjelölt januári, februári és márciusi dátumok változtak. Az új, jelenleg is érvényes ütemterv alapján januárban 11-én és 25-én, februárban 8-án és 22-én, márciusban pedig ugyancsak 8-án és 22-én szállítják el a szelektív szemetet.

Ahogy az a szolgáltató tájékoztatójában szerepel, a lakosságnak csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás napján reggel 6 óráig áttetsző műanyag zsákban vagy a KDV által biztosított hulladékgyűjtő edényben, illetve kötegelve kihelyezik az ingatlanuk elé az elkülönítetten gyűjtött anyagokat (például a műanyag flakonokat, italos kartondobozokat, papírhulladékot). Kérik, hogy a szelektíven előválogatott hulladék közé üveget ne tegyenek. Ezt a fajta szemetet a hulladékgyűjtő szigeteken, illetve üveghulladék-gyűjtőponton van lehetőség kidobni.