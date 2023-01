Dunaújváros - Ugyan az első dunaújvárosi babára – akinek a szülei helyi lakosok – még várni kell, de az új év első percében Urfi Ádám személyében megérkezett a kórház első idei újszülöttje. A gyönyörű apostagi kisfiú édesanyja legszebb születésnapi ajándéka, hiszen az anyuka, Takács Patrícia január 3-án ünnepli harmincadik születésnapját.

A csöppség a terhesség 39. hetében, 3000 grammal és 54 centiméterrel, természetes módon jött világra, a család első gyermekeként. Mint a pénzügyi szakemberként dolgozó édesanya elmondta, több mint három éve vártak a gyermekáldásra. Így nagyon örülnek, hogy a várva várt csöppség egészségesen érkezett, és első gyermekekhez képest szokatlanul gyorsan is, hiszen december 31-én este háromnegyed hétkor értek be a kórházba, és az új évet köszöntő Himnusz dallamait hallották felcsendülni, amikor a baba válla már kint volt. Az anyuka azt is elmondta lapunknak, hogy bár nem járt a kórházi szülésfelkészítőre, de két lánytestvérétől és édesany­jától kapott információknak köszönhetően nem érték váratlanul a szülőszobai események.

A kis Ádámot már nagyon várja otthon a nagymamája, valamint az apukája, akit szintén Urfi Ádámnak hívnak. A kórház babaszobájában vele is találkoztunk, kérdésünkre elmondta, karos­szérialakatosként dolgozik. Nem tervezte, hogy párja várandóssága időszakában bemegy a szülőszobára. Azonban amikor kedvesének erős fájásai lettek, nem szerette volna magára hagyni. Így végül kisfia születésének minden mozzanatát közösen élték át a párjával. Támogatta a vajúdást, a kinyomási szakaszban fogta az édesanya térdét, ő vághatta el a köldökzsinórt, jelen volt a fürdetésnél, de még a szülés utáni műtétnél sem hagyta egyedül a kedvesét. Úgy érzi, hogy pótolhatatlan élményt hagyott volna ki, ha nem vesz részt a gyermeke megszületésében. Minden leendő apukának javasolja, hogy támogassa így is a párját. Mert sokkal többet ad a születés élménye, mint amennyit elvesz, ez már az első pillanattól látszott.