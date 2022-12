Pályaorientációs nap alkalmával látogattak el december 9-én, pénteken a Gárdonyi 7. és 8. osztályosai a dunaújvárosi Magyar Papírmúzeumba, ahol számos lényeges információval gazdagodhattak a papíripari szakmákat illetően. Az orientációs nap lényege, hogy a diákok egy tanításmentes nap során továbbtanulással, szakmaválasztással kapcsolatos programokon vehessenek részt, így megismerve a különböző karrierlehetőségeket.

A nap folyamán a kisebbek az általános iskolában játékos formában ismerked­hettek meg a különféle foglalkozásokkal, ekkor általában néhány szülő is meglátogatja az intézményt, ahol bemutatják saját mesterségüket a gyerekeknek. A nagyobbaknak jellemzően különböző látogatásokat szerveznek a pályaorientációs napon, így idén a papírmúzeumba látogattak el a továbbtanulás előtt álló diákok.

A múzeumi programon előadásokat, kisfilmeket tekinthettek meg az iskola tanulói, annak során részletes beszámolót kaptak a papíripari szakmákkal és gyártási folyamatokkal kapcsolatban, de a papír sokféle felhasználási területéről, újrahasznosításáról is megtudhattak néhány dolgot. Sőt, Pelbárt Jenő, a papírmúzeum igazgatója a papírmerítés fortélyait is megmutatta a tanulóknak, akik egytől egyig ki is próbálhatták a papír készítésének ezen különleges technikáját.