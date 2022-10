Sem áruból, sem vásárlóból nem volt hiány. Mivel már október van, egyre közeledünk a klasszikus őszhöz, a ködhöz, az ónos esőhöz, ahhoz az időhöz, amikor a legjobban terjednek a légúti betegségek. A légúti betegségek egyik nagy ellensége a méz, ezért nem ártott a tegnapi piaci látogatásunkkor körültekinteni ezen a területen.

Először nézzük meg, mire is jó ebben az időszakban a méz. Azt megállapíthatjuk, hogy a méz csodaszer. A méz, ha köhögés és megfázás kezeléséről van szó, bizony lekörözheti még a gyógyszereket is: egy új kutatás arra az eredményre jutott, hogy hatékonyabb is lehet, mint a legtöbbször felírt gyógyszerek.



A mézet a régi időkben több mint háromszázféle betegség gyógyításában alkalmazták. Mivel az értékes hatóanyagok hő hatására tönkremennek, fontos, hogy soha ne tegyük a mézet forró teába. Várjuk meg, amíg 40 Celsius-fok alá (ez még kellemes meleg) hűl a tea, és csak ezt követően kerüljön bele a méz. Bár hazánkban legnagyobb sikere kétségkívül az akácméznek van – ami ráadásul hungarikumnak számít –, élettani szempontból legelőnyösebb tulajdonsággal a vegyes virágméz bír, hiszen ez többfajta virág nektárjának pozitív tulajdonságait egyesíti magában – olvashatjuk az okos tájékoztatást a femina.hu-n a méz előnyeiről.

A dunaújvárosi piacon is többen árulnak mézet, és ami nagyon fontos, hogy nem viszonteladók, hanem őstermelők, vagyis garantált a kiváló minőség.



Gégény Lászlóné, aki férjével közösen méhészkedik, már évek óta árulja a mézet a dunaújvárosi piacon.

– Az utóbbi időben megváltozott az emberek hozzáállása a mézhez, egyre többen jönnek rá, hogy milyen gyógyhatása van. Más lett a megítélése, főleg a koronavírus-járvány alatt.

Gégényék ötfajta mézet árulnak (2200-3500 Ft/kg), amellett van propolisz krémmézük és lépes akácmézük is (5000 Ft/kg).

Vagyis jöhet az ősz, a kellemetlen időjárás, a gyógyszer ott van a piacon.