A testület harmadszor módosította a 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló korábbi önkormányzati rendeletet. Egy másik napirendi pont kapcsán a képviselők döntöttek 11,5 millió forint költségvetési átcsoportosításáról is, amely „előre nem tervezhető személyi jellegű kiadások” fedezete lesz. A közgyűlési dokumentumokban foglaltak szerint konkrétan: „új kolléga jubileumi jutalma, nyugdíjba vonuló kolléga jutalma, új kolléga felvétele, kolléga új munkakörbe helyezése stb.” céljára fordítják majd ezt az összeget.



A testület döntött arról is, hogy a város néhány területén, a kijárt zöldterületekre zúzottkő terítését végeztetik el több millió forint értékben, ezeken a területeken valószínűleg új parkolóhelyeket alakítanak majd ki.

A közgyűlés úgy határozott, hogy karácsony ünnepe alkalmából 2022. december hónapban az időskorúak számára, meghatározott feltételekkel egyszeri pénzbeli támogatást biztosít. Ennek értelmében az időskorúak támogatása pénzbeli szociális ellátás, amelynek összege 8 ezer forint, ha az ellátott ellátásának havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, jelenleg 57 000 forintot. Vagy 5 ezer forint, ha az ellátott ellátásának havi összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, de nem haladja meg annak hétszeresét, jelenleg 199 500 forintot.

A képviselők azt is megszavazták, hogy az önkormányzat idén is támogatja a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség munkáját 2,5 millió forinttal.



Zárt ülésen a Dunaújvárosért díj adományozásáról, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény magasabb vezetőjének megbízásáról és egy korábbi önkormányzati rendelet módosításáról döntöttek. A közgyűlés következő rendes ülése októberben lesz majd.