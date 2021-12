A Magyar Nemzet keddi lapszámában arról írt: „Drágább lesz a kenyér és a pék­áru a boltokban, az alapanyagok, valamint a szállítási és energiaköltségek növekedését nem tudják lenyelni az ágazati szereplők. A pékségek jó része így is a túlélésért küzd, a pékszövetség becslése szerint az előttünk álló egy-két évben tömegével zárhatnak be azok a vállalkozások, amelyek nem tudnak költséghatékonyan termelni. Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke kifejtette: december elsejétől ismét emelik a malmok a liszt árát, ráadásul a főként importból származó egyéb alapanyagoknál is további drágulás várható. Ezeket a pékségek már belekalkulálták az átadási áraikba, ugyanakkor az üzemek jelezték, hogy nem ez lesz az utolsó áremelés, a jövő év elején még magasabbra emelkedhet az alapanyagok ára.