Az éjszaka közepén riasztott a szén-monoxid-érzékelő egy székesfehérvári családi házban november 22-én. Az épület lakója még hétfőn este gyújtott be a hálószobai cserépkályhába. Keddre virradóra a kályhában már csak parázslás volt, amikor hangos sípolással jelzett a szoba és a közlekedő között elhelyezett szén-monoxid-érzékelő. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói a szellőztetés után is kimutatták a mérgező gáz jelenlétét. A szén-monoxid-érzékelő jelzésének köszönhetően nem történt tragédia.

A szén-monoxid színtelen, szagtalan, mérgező gáz, a leggyakrabban akkor keletkezik, ha a nyílt égésterű fűtőberendezés a megfelelő szellőzés hiánya miatt nem kap elég oxigént. Minden nyílt égésterű fűtőeszköz, így a cserépkályha is forrása lehet a mérgező gáznak, ha nem biztosított a levegő-utánpótlás. Ha nincs elég friss levegő a kályha környezetében, szén-monoxid keletkezik, ami magas koncentrációban akár egy percen belül is halált okozhat – közölte honlapján a megyei katasztrófavédelem.