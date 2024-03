Többször beszámoltunk már a kislány történetéről, akinél 2021 novemberében a gerincvelő gyulladását tükröző neurológiai szindrómát állapítottak meg, aminek következtében lebénult. Azóta a család, s Livi hatalmas erőfeszítéseket tesz, hogy állapota folyamatosan javuljon, s egyszer újra járni tudjon. A javulás szerencsére elkezdődött, apró lépésekkel haladnak előre, azonban a rehabilitáció komoly anyagi terhet jelent, ezért már több akció is indult Dunaújvárosban Lívia megsegítésére.

A nemes kezdeményezésekhez csatlakozott a DFVE klubja is, amelynek elnökségi tagja és a férfiszakosztály vezetője, Nagy Attila arról számolt be lapunknak, hogy korábban már a férfiak ajánlottak fel árverésre tárgyakat.

– A világbajnokság alatt pedig megfogalmazódott bennem, hogy ezek az aranyos, a valóságban pedig ezüstérmes lányok által aláírt válogatotti pólót is felajánlhatnánk Livi támogatására.

Ebben a nemzeti csapatnál is dolgozó kapusedző, Kardos Krisztina és Mihók Attila társ szövetségi kapitány azonnal segítségemre volt.

- Ezen felül a DFVE női csapata is egy dedikált sapkát és pólót ajánlott fel, illetve egy olyat, amit Livi viselhet – fogalmazott Nagy Attila, aki érdekességként hozzátette, hogy a kislány az egyesületben tanult meg úszni, aminek most a fejlesztések során nagy hasznát veszi.

Nagy Attila és Mihók Attila

Fotó: Gallai Péter

– Tudom, minden téren milyen nagy teher a családnak ez a helyzet, remélem, ezekkel a tárgyakkal, amiket majd licitre bocsátanak, mi is hozzá tudunk járulni a sikeres gyógyuláshoz. Az biztos, én is teszek majd ajánlatot, ha ezzel nem én leszek a nyertes, akkor ezt a pénzt az alapítványnak ajánlom fel.

Hiszem, hogy mint korábban már több esetben, a nemes cél érdekében most is sikerül az összefogás, hogy ezzel is segítünk Liviéknek.

A beszélgetés végére megérkezett a mosolygós kislány édesapjával, akit az edzés után a DFVE teljes csapata várt az uszodában.

Elsőként Mihók Attila adta át az ajándékot, s megjegyezte, bármelyik meccsükre nagyon szívesen látják és várják Líviát. Majd a klubcsapat nevében Garda Krisztina nyújtotta át a meglepetéseket.

Fotó: Gallai Péter

– Nagy Attilát szeretném kiemelni, mert ő volt a kapcsolattartó és szervező, köszönjük, hogy ennyire figyelmes és ebben is segítségünkre volt. Remélem, tudunk segíteni – kezdte Mihók Attila. Aztán arról beszélt, hogy ezek nagyon szomorú helyzetek, főleg, ha gyerekeket érint.

– Azonban ez mindenkinek meg kell mutassa, hogy az élet küzdelem, és a legapróbb eredmény is ennek következménye. A legtöbb, amit közvetíteni tudunk, akár a sporton, akár ilyen alkalmakkor, az ez.

Ezt szeretném nagy betűvel kiírni és hangosbemondóval elmondani a közösségnek, hogy küzdünk, küzdünk, küzdünk, és akkor érhetünk el eredményeket.

- Az természetes, hogy Livit bármikor szívesen látjuk, és bízom benne, hogy a medencében is.

Fotó: Gallai Péter

Balog Róbert, Livi édesapja azt mesélte, kislánya a klubnál nagyon jó alapokat szerzett, minden úszásnemet megtanult. Amikor jött a betegség, akkor ez nagy segítségre volt.

– A felépülés során a vizes terápiák nagyon sokat segítenek, ő pedig vízbiztos volt, rögtön az első órán úgy tudta a feladatokat csinálni, ahogy kellett. Heti két órát járunk a mai napig hidroterápiára, a víz nagyon fontos közeg, mert a gravitáció kiiktatásával sokkal hamarabb meg tudja mozdítani a lábát. Hétfőn éppen Székesfehérváron voltunk, s gyakorolták a lépcsőzést, ami sikerült. Szerencsére nem állt meg a fejlődés, nagyon lassú, de emelkedő pályán vagyunk.

Ez mindenkinek erőt ad, s bízunk a legjobb végkimenetelben.

Balog Róbert és Mihók Attila kézfogása

Fotó: Gallai Péter

- Senki nem tud mondani semmit, de nem is várjuk, hogy jósoljon, mi dolgozunk és tesszük a magunk részét remélve, messzire jutunk. Nagyon sokan segítenek nekünk, nem számítottunk rá, hogy most is ilyen felajánlásokat kapunk a klubtól és a válogatottól, amelyeket majd árverésre bocsátunk, amiről a Livi Lépteiért Alapítvány Facebook-oldalán számolunk be. Az, hogy milyen szeretettel állnak hozzánk az emberek, szintén erőt ad. Nagyon be van osztva az időnk, de ha engedi, akkor ki fogunk látogatni egy meccsre – mondta az édesapa.