Lapunk még májusban számolt be az ebben a tanévben már harmadik osztályba lépett kislányról, aki hétévesen egy bakteriális fertőzés következtében nyaktól lefelé lebénult. A gyermeknek azóta is folyamatos rehabilitációra van szüksége, ami nagy anyagi terhet ró családjára. Pár hónappal ezelőtt Livi iskolája, a Móricz Zsigmond Általános Iskola nagyszabású jótékonysági napot tartott, annak során markáns összeget gyűjtöttek össze a kislány, és rászoruló iskolatársa javára, de a segítség továbbra is jól jön.

Balog Róbert, Livi édesapja foglalta össze kislánya jelenlegi állapotát és a májusi jótékonysági nap óta történteket. Elmondta, rendkívül bizakodó lánya gyógyulását illetően, hiszen a nyár folyamán törzsizma sokat fejlődött, és az ülése is stabilabb lett. Fejlődés tehát tapasztalható, de Livinek még nincs olyan mértékű izomereje, hogy képes lenne megmozdítani a lábát. Ezért szükség van a rendszeres úszásra, robotterápiára, tornákra, és a nemrég elkezdett lovaglásra is.

Liviék menetrendje a következő: három hét intenzív terápia, azaz minden nap 3 óra kezelés, 3 héten keresztül. Ezután 5 hétig fenntartó terápia következik, heti két torna, és heti egy úszás, lovaglás. Ezt követően 2 hét pihenő, amikor a torna kimarad, de az úszást és a lovaglást Livi még ekkor is kitartóan végzi, majd pedig újra intenzív terápia következik. Egy ilyen etapot egy évben ötször tudnak elvégezni, s a kis Livi roppant ügyes, kitartó. A terápia azonban rendkívül sok időt elvesz Livi mindennapjaiból, főleg az iskola indulásával. Harmadik osztályosként ráadásul három új tantárgy is bekerült az órarendbe, így kevés idő jut a szórakozásra, kikapcsolódásra. Ennek ellenére Livi nem adja fel, és az átmeneti tiltakozások ellenére is elszántan vesz részt a fárasztó terápiákon.

Fotó: LI

Rolencz Anett, a Panda Fagyizó üzletvezetője elmondta, a fagylaltozóba nyár elején került ki az adománygyűjtő doboz, ahová egészen augusztus végéig rakhattak pénzadományokat a támogatók. „Livi már régóta ide jár fagylaltozni, így természetesen idén nyáron is találkoztam vele és édesapjával, aki elmesélte, mennyit javult kislánya állapota, ám még terápiák hosszú sora áll előttük, amiket nem könnyű finanszírozni. Ekkor jutott eszembe, hogy gyűjtést szervezek” – mondta. Hozzátette, a vendégek mind nyitottak voltak a gyűjtéssel kapcsolatban, sokan csak azért látogattak el a fagyizóba, hogy adományt helyezzenek el a dobozba. Az augusztus 3-ai átadáskor Livi személyesen vehette át a dobozt, valamint egy pandamacit is, amelyet ígérete szerint saját lábán visz majd vissza a fagyizóba.

Livi édesapja elmondta, a Panda fagyizós gyűjtés sokkal eredményesebb lett, mint amire számított. „Természetesen már annak is nagyon örültünk volna, ha a terápiák útiköltségét fedezik az adományok, azonban az összegyűlt összegből a tornákra is tudunk költeni” – jegyezte meg. A kis Livi édesapja továbbá másfél hónapja létrehozta a Livi Lépteiért Alapítványt, amelyre várják a támogatásokat. A kislány kezelései, gyógyulásához szükséges eszközei 7 millió forint éves költséget jelentenek a család számára. Helyzetük tehát nem egyszerű, így minden támogatás jól jön.

A következő számlaszámra várja az adományokat Livi és családja:

Raiffeisen Bank,

számlatulajdonos: Livi Lépteiért Alapítvány.

Számlaszám: 12024009-01915251-00100007.

Közlemény: Adomány.