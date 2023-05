A hazai jégkorong és sporttársadalom is megrendülten értesült a Dunaújvárossal korábbi magyar bajnok jégkorongozó, Győri Tamás haláláról, aki múlt héten 33 éves korában hunyt el egy rövid, súlyos lefolyású betegséget követően.

Győri Tamás meghatározó alakja volt a dunaújvárosi jégkorongéletnek, már 17 évesen bemutatkozott az élvonalban az Acélbikák csapatában, 2012-ig szülővárosában játszott, MOL Liga-aranyérmet is szerzett a DAB-bal. Később a Ferencvárosban is szerepelt, majd egy térdsérülést követően abbahagyta profi pályafutását, de a játékkal nem hagyott fel: a szerb bajnokságban szereplő Tisza Volán, majd a DAB OB II-es csapatában is jégre lépett, hogy aztán 2020-tól a szintén dunaújvárosi Worm Angels együttesét erősítse. Az OB II-ben ezüst- és bronzérmet szerzett, az újjáalakult másodosztályban, az Andersen Ligában pedig idén ezüstérmes lett a klubjával. A játék mellett edzősködni kezdett, több korosztályos csapat mellett tevékenykedett a DAB-nál, majd 2016-tól az Angels női együttesének lett a vezetőedzője, az U25/B-s bajnokságban második helyre vezette a csapatot.

Sokan kedvelték és szerették a mindig vidám, jó kedélyű hokist, akinek halála óriási veszteség a helyi közösségnek, de legfőképpen családjának.

„Mindannyiunkat lesújtott a korábbi válogatott játékos, csapattárs, edző és barát, Győri Tamás tragikus haláláról kapott hír. A döbbenet és a gyász mellett nehéz megszólalni, de amit csak tudunk, meg kell tennünk feleségéért, kislányáért és a még meg sem született gyermekéért” – idézte az Angels Jégkorong Egyesület közösségi oldala Sipos Leventét, a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkárát. Ennek értelmében az MJSZ és a dunaújvárosi klub azonnali gyűjtést indított a család megsegítésére. "Ezúton kérjük a sportvezetőket, játékostársakat és szurkolókat, hogy amennyiben módjuk van, segítsenek a Győri családnak.” - olvasható a közleményben.

Az adományokat az MJSZ állandó partnerén, a Szintlépés Alapítványon keresztül várják. A szervezet korábban az ukrajnai rászorulók megsegítését, legutóbb pedig egy Néma Licit keretein belül a gyermekotthonok lakóinak támogatását koordinálta az MJSZ programjai során.

Az adományokat az alábbi bankszámlaszámra várják:

Szintlépés Alapítvány

Bankszámlaszám: 11710002-24133290

A megjegyzés rovatban kérik, tüntessék fel: Győri Tamás