A jó idő már az ajtón kopogtat, még pár hónap, és megváltás lesz elindítani a légkondit, ami percek alatt lehűti otthonunkat. Emiatt már most sokan azon gondolkoznak, hogy klímával ajándékozzák meg magukat, még a nyári hőség előtt. A jövőbeli felhasználók manapság rengeteg, minőségi berendezés közül válogathatnak. A légkondi már nem luxuscikk, a gyártók napjainkban arra törekednek, hogy elérhető áron energiahatékony és korszerű termékeket dobjanak piacra, amik hosszú távon elégítik ki a fogyasztók igényeit – említette Markovics Viktor, aki cégével már több éves tapasztalattal rendelkezik a klímatechnika terén.

Nem csak hűtésre használható

A klíma mostanság talán a legolcsóbb hűtési-fűtési rendszer, ugyanis az nem csak a nyári kánikula ellen hasznosítható, fűtésre is kiválóan alkalmas, ezt pedig a legutóbbi télen rengetegen ki is használták. A légkondi ezért nem csak egy szezonális készülék, hiszen funkcióját tekintve egész évben használható. A jó ár-érték arány mellett a kényelem és a biztonság szintén fontos tényező, amikor a klímára esik a választás – említette Markovics Viktor. A mai klímaberendezések wifi segítségével már bárhonnan irányíthatók, ezek a fejlett technikai jellemzők pedig roppant vonzók a felhasználók számára. A légkondicionálók a hűtés és fűtés mellett korrigálják továbbá a belső levegő minőségét, sőt még szagtalanítanak is. A Fejér-Tolna Klíma szakembere elmondta, az ember számára a 40-60 százalék közötti relatív páratartalom a legideálisabb, ezt pedig remekül szabályozza a klíma. Sőt, a megfelelően karbantartott készülék még a levegőt is tisztítja, így olyan légúti betegségek enyhítésében is segíthet, mint az asztma.

Nemsokára elkezdődik a csúcsszezon, így célszerű előre tervezni

S hogy hova érdemes szereltetni klímát? A válasz erre igen egyszerű – bárhova. Az új építésű házak energetikai követelményei miatt a légkondicionáló egyértelműen tökéletes, energiahatékony megoldás, de társasházak lakásaiba is ajánlott, ahol nyáron általában nagyon magasra szökik a hőmérő mutatója. Igazából a légkondi mindig, mindenhol jól jön, ugyanis fűtéshelyettesítőnek és kiegészítőnek is optimális választás. Markovics Viktor megjegyezte, ügyfeleiktől is ez a felfogás köszön vissza, amit leginkább a tavalyi csúcs során tapasztaltak. Az elmúlt évben azonban az infláció hatására közel másfélszeresére emelkedtek az anyagköltségek és a berendezések árai is, így idén lehetséges egy kisebb visszaesés a keresletben, de a magasabb árak ellenére is megéri telepíttetni, hiszen a klíma hosszú távon mindenképpen kiszolgálja az igényeket.

Megéri előre tervezni

Beszélgetésünk során felmerült az a kérdés is, mikor célszerű otthonunkba légkondit szereltetni. Markovics Viktor szerint a legjobb megoldás az, ha még a csúcsszezon előtt megoldjuk a klíma beszereltetését, hiszen a nyári időszakban a cégek rendkívül leterheltek, és így nem csak nagyobb határidővel, de magasabb árakkal is kénytelenek dolgozni. Tehát tavasszal, valamint a fűtésidőszak előtt, azaz ősszel éri meg felkeresni a cégeket, hogy használhassuk berendezésünket, amikor már valóban szükségünk lesz rá.

Müller Tamás és Markovics Viktor, a Fejér-Tolna Klíma szakemberei

A klíma tehát költséghatékony, energiatakarékos, és hosszú távú megoldást jelent – jegyezte meg a szakember. Ahhoz azonban, hogy hosszú évekig élvezhessük a légkondicionáló berendezésünk nyújtotta kényelmet, minőségi készüléket kell választanunk, de fontos az is, hogy munkájára igényes cég végezze a szerelést. Markovics Viktor elmondta, a klíma hosszú életének titka annak rendszeres karbantartása. Ezt sokan nem tartják fontosnak, azonban lakossági normál használat mellett évente egyszer mindenképpen ajánlott a szakember által végzett, vegyszeres- hydrotechnológiás tisztítás, a berendezés hatékonysága és a felhasználók egészsége szempontjából egyaránt. Mivel a klíma beltéri egysége hűtés közben kondenzvizet termel, leállítás után pedig az alkatrészek nedvesek maradhatnak, a berendezés kiváló táptalajjá válik a gombák és penészfélék számára, így a nyári szezon után érdemes elvégezni a készülék takarítását.