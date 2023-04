Rengeteg kisdiák gyűlt össze csütörtök délután az iskola udvarán, ugyanis a témahét utolsó előtti napján a kunszentmiklósi Kun-Magyar Hagyományőrző és Íjászegyesület tartott interaktív előadást. A bemutató során az íjászok először magáról a lőfegyverről meséltek, majd különböző trükköket bevetve a céllövő tudásukat is megcsillogtatták. Az előadás után a gyerekek az íjakat ki is próbálhatták, maguk is célba lőhettek, de a nap folyamán a diákok a matyó hímzést is megtanulhatták.

Lászlóné Durecz Andrea, az intézmény pedagógusa elmondta, idén még különlegesebbé próbálták tenni a témahetet, a Móricz ugyanis már 6 éve a környezetbarát, fenntartható attitűd nevelésére helyezi a hangsúlyt, ez szövi át a diákok mindennapjait. Nem csak az állat és madárbarát iskola, de az energiatudatos és ökoiskola címet is elnyerte már az intézmény, így most a terv az volt, hogy közelebb hozzák a gyerekekhez saját történelmüket.

Pénteken, a tánc világnapján a tanulókat tánccal kapcsolatos kvíz, különféle bemutatók, valamint magyar és délszláv táncház várja majd, ezzel zárul a hagyományőrző fenntarthatósági témahét.