A közelmúltban két szépkorú polgárt köszöntött fel születésnapja alkalmából az önkormányzat, amelyről a közösségi oldalon számoltak be. Az egyik szépkorú Kincses Józsefné, Teri néni, aki 1932-ben Előszálláson született földművelő szülők gyermekeként, majd Nagykarácsonyban nevelkedett nyolc testvérével együtt. A szépkorú 2005 augusztusában költözött Dunaújvárosba. 2020 júniusától pedig az ESZI Idősek otthonában lakik, ahol biztonságban tudja őt a család, akik rendszeresen látogatják, szeretettel veszik körül.

A másik születésnapos Abaffy Lászlóné Margit néni, aki Kispesten született 1932-ben. A gimnáziumot Tatán végezte, majd az ELTE-re járt – 1956-ban magyar nyelv- és irodalom szakon végzett. Az utolsó fél évben már tanított és férjhez is ment, s aztán Dunaújvárosba költöztek. Margit néni 1956. szeptember elsején kezdett tanítani az akkori Münnich Ferenc Gimnáziumban, ahol nyugdíjazásáig, és utána is dolgozott. Nemzedékeket tanított az olvasás, az irodalom szeretetére, és nagyon sok Kazinczy-díjas tanulót is kinevelt.