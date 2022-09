A szilva (Prunus domestica) egyébként nem a legdivatosabb csonthéjas, kivéve a férfiak bizonyos körét, akik egyenesen „pálinkafának” becézik a kék bogyókat termő szikár növényt. Pedig a szilva finom, lédús gyümölcs, alacsony kalóriatartalmú, nem rejteget zsírokat, viszont az egyik legkiválóbb vitaminforrás: bővelkedik A-, B1-, B2-, B3-, B6-, C-, E- és K-vitaminban, nem szűkölködik ásványi anyagokban: jó forrása a káliumnak, a foszfornak, a vasnak, a kalciumnak, a cinknek és a fluornak, ráadásul rendkívül gazdag a fitokemikáliákban. A tudósok egyenesen a „szuperételek” közé sorolják. Az antioxidánsok – mint a C-vitamin, a zeaxan­thin, a lutein, a kriptoxanthin – egész­ségjavító vegyületek, sikerrel küzdenek a szabad gyökök ellen, melyek számos betegségért felelősek. A legrégebb óta és legszélesebb körben ismert egészségügyi előnyei közé tartozik az emésztésre gyakorolt kedvező hatás, a vírusos fertőzések tüneteinek enyhítése, de segíthet a csontritkulás, a makuladegeneráció, a cukorbetegség, valamint az elhízás megelőzésében és kezelésében. Megkönnyíti a tanulást, javítja a memóriát, erősíti az immunrendszert, egészségesen tartja az idegrendszert, és segít a bőrápolásban. Kiváló vértisztító, gazdag káliumkészlete jót tesz a szívnek, a vérnyomásnak, és ráadásul lassítja a csontszövet leépülését is. A szilva az a gyümölcs, amelyik fogyasztásában a diétázóknak sem kell visszafogniuk magukat, hiszen kalóriaszegény, felturbózza az emésztést, a veseműködést, béta-karotin-készletével pedig feszesíti a fogyás miatt esetleg lötyögőssé, ráncossá vált bőrt. A legújabb kutatások szerint a fent említett vitaminok tehetik a legtöbbet a tüdőrák megelőzésében, nemrég felfedezték azt is, hogy a kék gyümölcs K- és C-vitamin-gazdagsága segít megelőzni, illetve lassítani az Alzheimer-kórt. Szóval jól tesszük, ha nem hagyjuk ki az étrendünkből a szilvát sem, amely ráadásul az ásványi anyagokat a legideálisabb arányban tartalmazza.

Javítja a memóriát, erősíti az immunrendszert, jótékonyan hat az idegekre

A szilva potenciálisan antihiperglikémiás hatást fejthet ki, és segíthet a cukorbetegség leküzdésében. Egy tanulmány szerint e gyümölcsben található flavonoidok védőhatást fejthetnek ki az inzulinrezisztencia ellen, és segítenek csökkenteni a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát. A sárga szilva különösen gazdag A-vitaminban és béta-karotinban, amely jót tesz a látásnak és a bőrnek.

A szilva aszalva is gazdag rostokban, igaz, cukorban is – így a cukorbetegek és a fogyókúrázók csak mértékkel fogyasszanak belőle. Az aszalt szilva természetes medicina az egészséges csontozat megőrzéséhez, a polifenolok a káliummal együtt serkentik a csontképződést, javítják a csontsűrűséget, megakadályozzák a csontvesztést, rendszeres fogyasztása segíthet helyreállítani az öregedés következtében elvesztett csontsűrűséget.