Mint már arról előzetesen beszámoltunk, immáron harmadik alkalommal hirdették meg városunkban a Duna Szerszám Kupát, amely a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség szlalom szakágában versenyzőknek egyik bajnoki fordulóját jelenti.

A főszervező, Hegedűs Csaba lapunknak elmondta, pénteken kora délután érkeztek meg Dunaújvárosba. A polgárőrök segítségével lezárták a vasmű előtti teret, innentől kezdve már nem lehetett beparkolni a térre (csak a meglévő kocsikkal állhattak ki a dolgozók). Csaba másodmagával kezdte meg a pálya építését, a szalagos körbekerítést, a nézőtér kialakítását. A pakolásban segítettek a verseny helyi támogató cégeinek, a Duna Szerszám és az Asztalos Gumiszervíz kollégái is. Körülbelül este 7 órára végeztek. Ekkorra már több versenyző is leparkírozott a vásártéren kialakított depóban, jellemzően azok, akik igen messziről, például Győrből, Egerből, Erdélyből érkeztek. Előzetesen nyolcvanöten neveztek, végül a szombati versenynapon hetvenkilenc pilóta vágott neki a küzdelmeknek: egy bemelegítő kör után háromszor teljesíthették a pályát: minél gyorsabban és minél kevesebb hibaponttal. Sokféle autót láthattak az érdeklődők, az utcai szériaautóktól kezdve a tuningolt versenyautókig. Ágó Béla, a szövetség szlalom szakágának elnöke elmondta, a főbb kategóriákon belül is még több technikai szempont alapján sorolhatók be a kocsik, és bár van összetett értékelés a nap végén, de tizenhat kategóriában hirdetnek eredményt.

Voltak dunaújvárosi versenyzők is, például Szabó Ákos és Jukovics Attila Kristóf. Érdekesség az, hogy hihetetlenül fiatal pilóták is versenyeztek, a legifjabb közülük a mindössze 12 éves Pápai Olivér, de a 13 éves Szűcs Dominik és Lengyel Botond is lenyűgöző teljesítményt nyújt a korukhoz képest.

Ágó Béla lapuk érdeklődésére elmondta, a maguk részéről mindig nagyon várják a dunaújvárosi versenyt, mert ritkán vehetnek részt ilyen valódi, városi miliőben kijelölt szlalomos pályán, ahol bizony sokat számít, hogy mennyire technikás és mennyire ügyes a pilóta.