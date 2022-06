A rendezvény főszervezője, Hegedűs Csaba lapunknak elmondta, 2006 óta működik Magyarországon az autós versenysportokban a szlalom szakág. A kategória pilótái számára pedig évente rendeznek bajnokságokat. Az idei sorozatnak eddig már három állomása volt épített pályákon, így Monorierdőn, a KakucsRingen és a HungaroRingen, és most, június 25-én érkeznek majd a versenyzők Dunaújvárosba.

Ez lesz a harmadik alkalom, hogy nálunk is rendeznek fordulót, a rendezvény névadó szponzorának pedig a kezdet óta a Duna Szerszám Kft-t sikerült megnyerni. A cég tulajdonosa, Makai Gábor elmondta, azonnal elvállalta a felkérést, mert lokálpatriótaként és sportbarátként is fontosnak tartja az ilyen jellegű programokat. Több sportrendezvényt is támogatott már korábban, például amatőr kispályás focitornát, triatlonversenyt, és most örömmel látja, hogy sok idő után ismét van egy olyan technikai sportág a városban, amelynek rendezvénye hosszú távon is működhet.

A szombati Duna Szerszám Kupa felállása ugyanaz lesz, mint az előző két alkalom során is. A szervezői csapat már pénteken délután nekilát az előkészületeknek, és a vasmű előtti téren kialakítják a versenypályát. A pálya körül biztosítanak a nézők számára is helyet, de fontos szabály, hogy nem szabad majd ülve néznie a futamokat a közönségnek. Az autós depó a vásártéren lesz (a látogatóknak itt áll rendelkezésre mosdó és kézmosó). A két helyszín között rendőrök és polgárőrök segítik a biztonságos átkelést. Természetesen emiatt forgalomkorlátozásra is számíthatnak a járművezetők ezen a szakaszon. Kivételt képeznek ez alól a menetrend szerint közlekedő buszok, a járat érkezésekor arra a rövid időre megállítják a versenyt.

Az előzetes nevezések alapján körülbelül 70-80 pilóta fog versenyezni. Szombaton 9 órakor kezdődnek az edzőkörök, majd a forgatókönyv alapján három felfutási lehetősége lesz mindannyiuknak a nap folyamán. Ebből a két legjobb eredményt veszik számításba a végén, amik alapján eredményt hirdetnek.

Az ingyenesen látogatható versenyre minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Mint azt a főszervező elmondta, Kiskunlacházán és Monorierdőn is lesz még futam, illetve van egy meglepetéshelyszín is, amit a dunaújvárosi versenyen fognak bejelenteni.

Vezető képünk illusztráció.