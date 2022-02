Az alagsorok, pincék mélyén váró virágokkal csak akkor találkoztunk eddig, amikor nagy ritkán egy kis vizet csempésztünk a cserepekbe, dézsákba, balkonládákba. Most azonban valami történt. Míg az emlősök a saját vagy más egyedek árnyéka alapján latolgatják, hogy jön-e a tavasz, addig a leanderek, angyaltrombiták és muskátlik akár a vaksötétben is megérzik a tavasz első leheletét, és elindulnak a hajtások. Igaz, a fény hiányában világoszölden, olykor szinte fehéren, de megindul az élet a sötétben, hogy amint eljön a kikelet, versenyezhessenek egymással szépségben és persze a nap éltető sugaraiért vívott harcban.

Ha eddig nem is kaptak vizet, most, hogy hajtani kezdenek, érdemes őket egy kicsit segíteni az újraindulásban, hogy idén is pompázhassanak. Az sem árthat, ha a tavalyi elszáradt leveleket eltávolítjuk, sokan ilyenkor már nekiállnak metszegetni is, de tehetünk ennél még többet is.

Ősszel akarva-akaratlanul nemcsak a virágokat, hanem ellenségeiket is teleltetni visszük, ezért ellenőrizzük a levelek fonák oldalát, hogy például pajzstetvek, tripszek, levéltetvek nem vészelték-e át nálunk a hosszú telet!