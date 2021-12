– Motorozni is szeretek, az is ad egy szabadságélményt, de a repülés annak a legalább a háromszorosa. Őszintén szólva, elég lassan alakul ki az a bizalom a repülőgép iránt az emberben, hogy az említett élmény megjelenjen. Sajnos már két motormegállásom is volt, de szerencsére baj nélkül le tudtam hozni a gépet.