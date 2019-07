Nyárias hőség és júliusi bőség fogad a piacon

Sárgabarack, ameddig a szem ellát! Méghozzá egészen elfogadható áron.

No, felejtsük el a gyerekkori emlékeinket, amikor 80 fillérért mérték a lekvárnak való Rózsa vagy Gönci fajtákat… Most 300 forint körüli áron vehetjük, ám ha szót értünk az eladóval, akkor nagyobb tételben olcsóbban megszámítja. A venyimi portékát kínáló asszonyságnál például kis tábla hirdeti, hogy 5 kiló felett 50 forint kedvezményt ad. (Hiába, nem mindenki járt olyan jól, hogy a hét eleji vihar leverte termést ingyen elhozhatta egy kedves ismerős táborállási kertjéből! Mára híre sincs a baracknak, csak a dzsemek mosolyognak a stelázsi polcán…) A háziasszony társaimmal nem győzünk hálát adni, amiért jó időt rendezett a természet, s a negyedik évre csak megmaradt a gyümölcs. Hogy mi végre az aggodalom? Úgy tartják, hogy lekvárt minden negyedik esztendőben van mód főzni, mert vagy a jég veri el, vagy a szél veri le, vagy a hidegben dermedt méhek nem tudnak porozni, vagy… Bátran hihetünk a megfigyelésnek, hogy bőséges sárgabaracktermésre négyévenként számíthatunk. Másként fogalmazva most három évre letudtuk a befőzés gondját.

Mostani portyánkon már más áruval kacérkodtunk. A gyümölcsök közül a dinnyék csábítóak, a sárgát 300 forintért adják, gazdag illatú, bőséges zamatú, s ha a darazsak is csápolnak rá, akkor biztosak lehetünk a jó minőségben. A görögdinnye nem hazudtolja meg nevét: nem magyar, az szinte biztos, de 290-ért, 380-ért a magyar termés sem érik előbb. Akárhonnan származik is, a tulajdonságai kellemesek: édes, lédús, olyan, hogy nem állunk meg egy szeletkénél.

A haszontalan emlékeket elkergetve nézzük a szezon zöldjeit! A zöldbab viszi a prímet, igazán zsenge vajbabot látni 800 forintért, de ennyiért még levesnek is drága, nem hogy egy mély tepsire való rakottasnak. Ígér még ez a nyár olcsóbb árat is. Aki a zöldborsóról lemaradt, tegnap 590 forintért még vehetett, de magamban már megint osztok-szorzok, hogy ha fél kilónyiért még a kifejtéssel is bíbelődni kell, akkor feleennyiért megvehetnénk a boltban a fagyasztottat – ami persze nem ugyanolyan, tudjuk. De akkor is. Azonnal megbabonázott a fejteni való bab 600 forintért, s erről rögtön ábrándoztam is, hogy savanykás levest, vagy füstölt tarjával gulyást készítsek-e belőle. A kérdést eldöntötte, hogy a húsos soron a meleg miatt korábban zárnak, így belevalót már nem kaptam. Kalandos lesz az a leves magában is.