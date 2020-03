A földvári malom folyamatosan gyárt – volt, van és lesz elég liszt

A GOF Hungary Kft. által üzemeltetett dunaföldvári malom termelésében nem okozott fennakadást a koronavírus-járvány magyarországi megjelenése utáni felvásárlási roham, amelynek egyik leginkább keresett terméke a liszt volt. A csúcsok után kezd konszolidálódni a helyzet, az üzem – ahol szintén szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be – eddig és ezután is ki tudja szolgálni az igényeket.

Az 1884 óta folyamatosan üzemelő gyár igazgatóját, Lengyel Tamást kerestük meg azért, ossza meg eddigi tapasztalatait. Ő egy kis statisztikai adattal kezdte, miszerint egy átlagos magyar háztartás másfél kiló lisztet használ fel havonta a KSH adatai szerint. Amennyiben ezt egy évre vetítjük, akkor nagyjából húsz kiló jön ki, amiben a liszt mellett már más malomipari termékek is benne vannak.

– Azt gondolom, erre a helyzetre egyetlen hazai malom, amiből ötvenöt működik, nem készült fel kis egységű, egykilós csomagolóanyag tekintetében, hogy ezt az óriási mennyiséget le tudják gyártani, amire igény mutatkozott. Azt látjuk, nálunk megháromszorozódott, négyszereződött az igény a kereskedők részéről, és olyan cégek is megkeresnek minket, akikkel eddig nem is álltunk kapcsolatban. Szóval, a gyárak termelnek fennakadás nélkül, de a szállítás akadozik a kis egységű csomagolóanyag tekintetében, ugyanis amíg mindenki megkapja az alapanyagot, addig egy kis türelmet kell kérni, hogy teljesíteni lehessen a megnövekedett igényeket. Viszont nálunk húszkilós kiszerelésben korlátlan mennyiségben elérhető a sütemény- és kenyérliszt.

Lengyel Tamás kiemelte, megnyugtat mindenkit, hogy búzával el van látva az összes malom a következő aratási időszakig, illetve még azon túl is, ami azt jelenti, augusztus közepéig biztosított az ellátás a kalászosból. Csak a számok érzékeltetése végett, a dunaföldvári malom havonta körülbelül négyezer tonna búzát használ fel. Egyébként az igazgató forródróton kapcsolatban van a gabonaszövetséggel, illetve annak vezetőjével, ennek alapján megerősítheti, az üzemek ki tudják szolgálni a sütőipart, a közületeket, továbbá az áruházakat. Ezzel tehát semmi probléma nincs, az, hogy a boltok polcain hiánycikk lett a liszt, annak az az egy, már korábban is említett oka van, hogy az elképesztő keresletnövekedésre hirtelen nem rendelkeztek elegendő csomagolóanyaggal.

– Nálunk folyamatos a kiszállítás, szombaton és vasárnap is dolgoztunk azért, hogy raktárkészletet tudjunk képezni. Bármi történik, zavartalanul ki tudjuk szolgálni az igényeket. Ezért minden kollégámnak köszönetet szeretnék mondani – emelte ki.

Lengyel Tamás egyetért azokkal a megállapításokkal, hogy teljesen felesleges harminc-negyven, de akár még húsz kiló lisztet is betárazni ezekben a napokban. Lehet, sokan az elmúlt egy évben sem vettek ennyit, most meg tömött kocsikkal tolták ki a boltból, viszont kérdés, mit fognak vele csinálni. – Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a liszt élő, lélegző termék. Azaz, ha párás környezetbe kerül, akkor magába tudja szívni a nedvességet, ami után elindulhat a penészesedési folyamat. A hivatalosan vállalt szavatossági idő az hat hónap, de megfelelő, száraz körülmények között egy évig sem lesz baja. Az olasz szabvány szerint egyébként tizenkét hónap ez a határidő, azaz eltartható tovább is. Még egy jó tanács, a zsugorfóliából célszerű kivenni, és úgy tárolni – tette hozzá.

A megugró kereslet, más termékekkel szemben Lengyel Tamás szerint nem fog áremelkedést hozni, legalábbis náluk. Azaz nem céljuk kihasználni a rendkívüli helyzetet, hogy még nagyobb profitra tegyenek szert. Persze az, hogy a kiskereskedő mennyiért adja tovább a terméküket, és mennyit drágít rajta, abba már nincsen beleszólásuk: – Akiket mi szolgálunk ki, számukra ugyanannyiért adjuk a lisztet, mint egy hónappal ezelőtt, erre odafigyelünk. Főleg, hogy ne felejtsük el, fél év múlva, amikorra reményeink szerint eltűnik a vírus, a háztartások fogyasztása ugyanúgy a havi másfél kilóra áll vissza. Az pedig jó kérdés, hogy mit kezdenek az emberek a most felhalmozott készletekkel.

Ami pedig az óvintézkedéseket illeti, ezen a téren is minden tőlük telhetőt megtettek a dunaföldvári malomban. Előírták a gumikesztyű és szájmaszk, valamint a kézfertőtlenítő használatát, amit ellen­őriznek is. – Az üzemet szigorúan elzártuk a külsős személyektől, így még a kamionsofőrök sem használhatják az eddigi pihenőjüket, ezenfelül mobil illemhelyet rendeltünk, hogy ezért se lépjenek be a malom területére. Azt gondolom, fegyelmezetten és odafigyelve mind a munkahelyeken, mind családi körben sokat tehetünk a vírus terjedésének megakadályozása érdekében, és aki eddig nem tette, az igenis vegye komolyan az óvintézkedéseket, tanácsokat, hogy minél előbb megállíthassuk a járványt – zárta gondolatait Lengyel Tamás.