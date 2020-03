Orvosoknak és ápolóknak szólt a taps Dunaújvárosban – video

Dunaújvárosban szombaton 20 órakor egy közösségi felhívásra szólt a taps és a hála az orvosoknak, a nővéreknek és mindenkinek aki értünk dolgozik ezekben a nehéz időkben. Köszönjük!

Gergelyfi Mihály a videó készítője így nyilatkozott a hálaakcióról:

Nagyon szép és nemes gesztus, hogy ilyen nehéz helyzetben is össze tud fogni a város! Nagyon jó volt azt látni, hogy az emberek ennyien tapsoltak az erkélyekről és az ablakokból! Minden tisztelem az orvosoknak, az ápolóknak és azoknak is akik ebben a nehéz időszakban értünk dolgoznak! Sok erőt és kitartást kívánok nekik, a betegnek mielőbbi gyógyulást! Ezt is túléljuk!

Köszönjük a videókat Gergelyfi Mihálynak, Klág Gabriellának, Orha Nikinek, Balassai Renátának és Kecskés Andreának.