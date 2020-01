Nyugodtan tegye le a terheit!

Mindannyiunknak akadnak sérelmei, amelyeket régóta hordozunk magunkban. Pedig ahhoz, hogy harmóniában éljünk, nem árt megszabadulni ezektől az érzelmi problémáktól.

TOVÁBBLÉPÉS

Félelem, bánat, fájdalom, harag – ezek az érzések gyakran évekig vagy akár egy egész életen át is nyomaszthatnak bennünket. Sokszor csupán azért „őrizgetjük” őket, mert nem is tudunk róla, hogy valahol a mélyben még mindig ott dolgozik bennünk egy-egy régi sérelem. A háttérben megbúvó, gyakran mérgező terheket akár a gyermekkorunkból is hozhatjuk, és csupán a meglétüket érezzük, de nem feltétlenül látunk rá a problémára. Ám előfordulhat, hogy frissebb élményről van szó, amit a látszat ellenére nem tudtunk feldolgozni, nem tudtunk rajta túllépni.

Talán épp azért, mert nem beszéltük ki magunkból a sérelmeket, nem tisztáztuk az érintett féllel. Ilyenkor pedig elég egyetlenegy apróság, ami újra a felszínre hozhatja a régi rossz élményt. A férfiak gyakran nem értik, hogy a nők miért akarnak mindent, többször átbeszélni. Egy idő után pedig az asszonyok hajlamosak fátylat borítani a múltra, és többé nem teszik szóvá a problémát. Ám bármennyire hozzászoktunk is, ezek az „érzelmi csomagok” sok boldog pillanattól megfosztanak minket, befolyásolják a mindennapjainkat, problémákat okozhatnak a munkahelyünkön vagy a magánéletünkben. Sőt, olykor komoly fizikai megbetegedésekhez is vezethetnek! A kérdés az, mit tehetünk annak érdekében, hogy ne nehezedjen ránk ólomsúlyként a múlt?

Meglelni és elengedni

Ez a problémakör olyan, mint egy hátizsák, és pontosan úgy lehet a felgyűlt negatív érzelmeket is saját magunkban felkutatni, majd kipakolni, mintha ezt a bizonyos táskát ürítenénk ki. A mélyére kell nézni, és kidobálni mindent, ami már nem oda való. Hiszen ha felismerjük azt, ami akadályoz bennünket, akkor könnyebben el is tudjuk engedni. Amenynyiben olyan problémáról van szó, amely már tényleg beteggé tesz minket, illetve már nincs lehetőség tisztázni a másik féllel, akkor az érzések feldolgozásához nem árt szakértő segítségét kérni, de már azzal is sokat tehetünk a felszabadultabb, boldogabb hétköznapokért, ha elkezdjük apránként megfejteni, mi minden okozhatja bennünk azt a bizonyos megmagyarázhatatlan, nyomasztó érzést…

Így kezdjen hozzá!

• LEGYEN ŐSZINTE! Az első és legfontosabb lépés annak belátása, hogy problémával küzd. Ha nem tud örülni semminek, állandóan retteg, esetleg megmagyarázhatatlan gyomorgörcse lesz, ha például az anyósa bejelentkezik látogatóba, akkor érdemes leülni és átgondolni a miérteket. Szembesüljön az adott helyzettel, sőt beszéljen is róla a legjobb barátjával vagy a párjával.

• VEGYE ÉSZRE! Ahelyett, hogy elnyomná a rossz érzéseket, fordítson rájuk időt és figyelmet! Vizsgálja meg, hogy miből fakadhatnak! És próbáljon meg tárgyilagos lenni: vajon kommunikációval megoldható a probléma? Esetleg ön fújja fel a régi esetet, amit a többiek akár már el is felejtettek? Ne adj’ isten olyanokat hibáztat évek óta – például a testvéreit a szüleik viselkedése miatt – akik nem is tehetnek az egészről?

• ÉLJE MEG AZ ÉRZÉSEIT! Merüljön el az olyan, kellemetlen érzésekben, mint a félelem, a harag, a szomorúság, a fájdalom. Talán kissé elcsépelten hangzik, de nincs mit tenni: ahhoz, hogy értékelni tudja a jó pillanatokat, arra is szükség van, hogy átélje a rosszakat.

• VÁLLALJON FELELŐSSÉGET! Hibáztatással semmire sem megy, felesleges elővennie a környezetét a múltbéli sérelmek miatt. A jelenben elsősorban ön tehet azért, hogy változtasson mindazon, ami nem tetszik.

• HIGGYEN MAGÁBAN! Nem kérdés: komoly lelki munkát végzett el! Gondolja végig, honnan hova jutott, és máris nagyobb önbizalommal áll majd a soron következő kihívás elébe.