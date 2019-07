Nyári ragyogás: így sminkeljen, ha fontos a bőre egészsége!

A nők mindig szeretnek tündökölni, de a nyárnál nem is kell nagyobb apropó a ragyogásra. Bár a napcsókolta bőrön gyönyörűen mutatnak a vibráló, csillogó színek, az esztétikum mellett a bőrvédelemre és a praktikumra is figyelnünk kell. Hammer Zita sminkes elmondja, miért.

– Miből álljon egy nő alap sminkcsomagja? Mi az a néhány termék, amit mindenképp érdemes beszerezni?

– Én azt gondolom, hogy mindenképpen legyen egy korrektor, kőpúder, pirosító, szempillaspirál és rúzs a sminkes táskánkban.

– Meglepődtem, hogy alapozó helyett a púdert javasolja…

– Igen, sokan használnak a mindennapokban is alapozót, pedig bőven elég a korrektor és púder. A korrektor a bőrhibákra, elszíneződésekre, a púder pedig a kifényesedett, olajos részeket mattítja. Főleg ilyenkor nyáron nagyon hasznos.

– Ha már nyár, mik az idei szezon trendjei?

– Minden évben meghatároznak egy bizonyos irányvonalat a nagy sminkmesterek, de én azt mondom, hogy nem azt kell követni, ami épp a legtrendibb, hanem azt, ami jól áll nekünk. Egyébként ilyenkor, nyáron nagyon jól néznek ki a highligterek, amik egy plusz csillogást adnak az arcnak, a pezsgős, barackos, vaníliás, aranyló színeken nagyon szép a napfény. Aztán a bronzosítás is gyönyörű a lebarnult arcon. A fiatalok körében nagyon népszerűek a színes szemhéjtusok, valamint mostanra a matt rúzsokat újra leváltották a fényesebb, vizesebb textúrájú szájfények és rúzsok.

– Ami a bőrápolást illeti, mire figyeljünk jobban nyáron?

– Az arcunk védelme érdekében az UV-szűrős arckrémeket javaslom, amik könnyed, vizes textúrájúak és gél állagúak. Aztán sokan nem is gondolnák, hogy az ajkakra is különös figyelmet kell fordítanunk. A vékony bőr ugyanis könnyen leég és a száraz, repedezett ajak kellemetlen, fájdalmas érzés és nem is szép. Nyáron kifejezetten igaz a kevesebb több elve, ilyenkor minimális sminket rakjunk fel. Egyrészt, mert izzadunk és elkenődik, másrészt azért, mert a meleg kitágítja a pórusokat, és a sminktermékek eltömítik azokat.

– Mi a helyzet az arctisztítással?

– Fontos az is, a szennyeződéseket és a felesleges olajat tonikkal vagy micellás vízzel érdemes megtisztítani. Előbbi esetén arra figyeljünk, hogy semmiképpen ne tartalmazzon alkoholt. A micellás vizeket nagyon kedvelik a nők mostanában, sminklemosásra is alkalmasabb, bár én erre a célra krémes állagú sminkeltávolítókat használok a vendégeimen is.

– Szakemberként biztosan sok sminkbakit látott már. Mik a legjellegzetesebbek?

– Elsőként a rosszul megválasztott szemöldökforma és szín jut eszembe, aztán két korosztályos probléma. A fiatal lányok körében nagyon menő a Kim Kardashian-féle kontúrozás, ami, ha nem szakember csinálja, akkor nevetséges hatást kelthet, hiszen nagyon kontrasztos színeket kell összedolgozni az arcélek kiemelésére és nagyon nagy mennyiségben. A fiatalok egyébként is szeretik az efféle instagram-sminkeket, amiről mindig elmondom, hogy egy fotón lehet, hogy jól néz ki, de a valóságban természetellenes. Aztán az idősebbeknél szoktam azzal találkozni, hogy a korukhoz nem illő, harsogó színeket használnak, vagy túl sok, vastag alapozót. Az érett bőrnél pont, hogy vékony, szinte fátyolszerű alapozást kellene alkalmazni.

– Alapvetően tudják az emberek azért, hogy mi áll jól nekik?

– Kezdik érezni. Színek esetén igen, az viszont előfordul, hogy valaki meglát egy fényképet egy cicás tusvonalat viselő modellről, és a fejébe veszi, hogy neki is olyan tusvonal kell. Ez pont az a dolog, ami nem áll jól bárkinek, minden szemformán máshogy mutat, sőt, egy mélyen ülő szem héjára nem is nagyon lehet tusvonalat húzni. Ha valaki nem sminkért jön hozzám, hanem konzultációra, akkor ezeket is meg szoktam vele, velük beszélni. Két- három fős csapatoknak szoktam sminktanácsadást tartani.

– Biztos találkozott már az online szépségüzem képviselőivel a YouTube-on. Szakmai szemmel mi a véleménye ezekről a videobloggerekről?

– Láttam már pár ilyen videós lányt, és sajnos nem mind ügyes, sőt, vannak olyan technikai hibák, amiket nem biztos, hogy követni kéne. Ilyen például a celluxtrükk, amikor úgy akarják megtanítani a tusvonal rajzolását, hogy a szem mellé egy ragasztócsíkot helyeznek. Ahogy az előbb is mondtam, minden szem más és más formájú. Aki tud sminkelni, az szabad kézzel meg tudja rajzolni, sőt, csak szabad kézzel lehet szépen megrajzolni a vonalat.