Múltat idéztek újra a kenyérgyáriak

Manapság már ritkán találkozni olyan összetartó közösséggel, mint amilyen az egykori Dunaújvárosi Sütőipari Vállalat, közkeletű nevén: a kenyérgyár volt dolgozóié, akik idén is összejöttek egy kis múltidézésre.

A Corso étteremben, találkozóik törzshelyén szombaton délután 33 egykori kenyérgyári dolgozó gyűlt össze az asztalok köré. Ahogy minden évben teszik ezt, amióta bezárta kapuit a gyakorlatilag az egész járást kenyérrel, péksüteménnyel, zsemlemorzsával és ostyatermékekkel ellátó cég, amelyből mára csak az utcanév maradt egykori helyén.

De nagyon is megmaradt az egykori dolgozókban, akik máig sajnálják, hogy megszűnt az a vállalat, ami nem csak egyszerűen a munkahelyük volt, egy kicsit több annál. A közösség tagjai ezért is tartják fontosnak, hogy évente legalább egyszer összegyűljenek, és megidézzék azokat az időket, amikor még volt gyár, aminek a kapuin be tudnak lépni. Ilyenkor elmondják, mi történt velük az eltelt egy évben és megemlékeznek azokról, akik már nem lehetnek velük.